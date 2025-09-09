Nuevas tecnologías
Las empresas extremeñas se apuntan a la era digital
Fisioterapeutas, electricistas y abogados lideran el cambio digital, donde crece la demanda de soluciones prácticas como la web personalizada y la factura electrónica. Una transformación «sin hacer mucho ruido, pero con paso firme»
Carolina León
Con la llegada de Internet y las nuevas tecnologías, la forma de entender la comunicación y el mercado ha cambiado drásticamente en las útimas décadas. Cada vez más lo digital sustituye a lo analógico, y en Extremadura no es para menos. De hecho, la digitalización en la región ya es una realidad: las pequeñas y medianas empresas de la región se apuntan a la era digital. Así lo muestra el último estudio elaborado por qdq, compañía especializada en servicios digitales para pymes, que analiza el comportamiento de 40.000 negocios y millones de búsquedas en su plataforma.
Según indica el informe, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas más industrializadas, el avance digital en Extremadura tiene un carácter «profundamente humano». Profesionales como fisioterapeutas, electricistas y abogados están liderando esta transformación desdes lo más cotidiano, apostando por la visibilidad online, la eficiencia operativa y una relación más cercana con sus clientes. En ese sentido, desde la compañía señalan que los servicios más solicitados por las pymes extremeñas apuntan a una digitalización útil y directa: presencia web personalizada, posicionamiento avanzado y factura electrónica, herramientas que, puntualizan « permiten profesionalizar la relación con el cliente, agilizar gestiones y cumplir con las exigencias normativas del presente».
«Sabemos que muchas pymes extremeñas están digitalizándose sin hacer ruido, pero con paso firme. Con este análisis queremos ofrecer una herramienta útil, basada en datos reales, para que puedan comparar, mejorar y anticiparse», manifiesta David Portillo, director general, COO y CXO en qdq. Asimismo, el informe también revela cómo la ciudadanía extremeña está modificando sus hábitos de búsqueda. Los negocios más consultados en qdq.com son los de mensajería, notarías y despachos de abogados, «una señal clara», aseguran, «de que internet se ha consolidado como canal prioritario para acceder a servicios locales de confianza».
Entorno rural, el gran reto
Por otro lado, según apunta el último Informe del Observatorio de la Pyme (2024), la digitalización sigue siendo uno de los principales retos -y oportunidades- para el pequeño negocio extremeño, especialmente en los entornos rurales, donde más del 60% de las micropymes no cuentan aún con una presencia digital activa, pero muestran un alto nivel de interés en herramientas como la factura electrónica o la gestión en la nube.
En este contexto, qdq insiste en que «la región sigue avanzando» gracias, en gran medida, al impulso por parte de diferentes entidades locales de jornadas y programas formativos centrados en la transformación digital del tejido productivo, con especial atención a los autónomos y pequeñas empresas que todavía enfrentan barreras tecnológicas.
Efectivamente, las instituciones se han hecho eco de esta brecha digital contra la que luchan empresas de menor tamaño, que frena su crecimiento y su competitividad frente a otras más grandes. Por eso han puesto en marcha diversos programas, para combatir este obstáculo en la región. Entre ellos destaca el Programa ‘Generación Digital’, liderado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en colaboración con la Fundación EOI F.S.P., cuyo objetivo es la formación en gestión digital para pymes con el fin de mejorar su productividad y sus posibilidades de crecimiento e internacionalización.
Por su parte, la Universidad de Extremadura también ha puesto su granito de arena para tratar de frenar estas dificultades de la región, ofreciendo una formación de digitalización avanzada para pequeñas y medianas empresas y profesionales, diseñado para dotar a los participantes de habilidades estratégicas en tecnologías emergentes. Asimismo, cabe recordar que la Junta de Extremadura también destinó más de un millón y medio de euros en subvenciones destinadas a impulsar la digitalización del tejido empresarial de pymes y autónomos, con una cuantía de más de 20.000 euros para cada beneficiario.
«Con la página web nos llegan nuevos pacientes, tenemos más visibilidad»
En pleno centro de la ciudad de Cáceres, la clínica de fisioterapia de Javier Bravo es, prácticamente, la primera que aparece en una simple búsqueda en cualquier navegador web. Y, sin embargo, aunque la clínica abrió más o menos en el año 2018, su página web tan solo tiene unos siete u ocho meses. Sus redes sociales, en la que reúnen a más de 500 seguidores sobre todo en Instagram, se mantienen activas con publicaciones regulares y llamativas sobre patologías o enfermades, tratamientos y consejos para mejorar el movimiento y las dolencias del cuerpo humano.
Al respecto, su propietario, Javier Bravo, indica que la razón por la que decidieron adentrarse en este mundo de la digitalización fue por el ‘kit digital’, que incluía la creación de la página web, las redes sociales y su mantenimiento, y que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que decidió entrar por las condiciones «ventajosas» que ofrecía. «Me permite desarrollar mi negocio de forma digital sin esfuerzo», expresa.
Asimismo, desde entonces, aunque no han observado un incremento notable de pacientes con respecto a los anteriores meses, sí que han acudido otros que sin la web «quizás no hubieran venido». «Lo que ocurre es que nosotros siempre hemos tenido un volumen más o menos parecido, pero sí que ha llegado gente nueva».
En ese sentido, Bravo admite que se han beneficiado de estar en la red digital, principalmente porque ahora tienen una «mayor visibilidad, porque cuando las personas nos quieren buscar, pues ya tienen la web». De esta forma, los pacientes, antes de acudir por primera vez, pueden acceder a los contenidos, documentarse y llegar a la consulta con «una idea un poco más acertada». Un cambio en el modelo de relación con el cliente que, afirma, «puede venir bien a cualquier negocio». Finalmente, aunque el fisioterapeuta subraya que Extremadura está mejorando en el ámbito de la digitalización, asegura que a la región «todavía le queda camino por recorrer».
- Aparece el cuerpo sin vida del hombre que se ha precipitado desde el puente Real de Badajoz
- La obra de la nueva residencia de mayores de Badajoz arrancará este otoño
- Cierra la mítica perfumería de la calle Menacho de Badajoz: '29 años después, me despido
- La Virgen de la Soledad procesionará hasta la catedral de Badajoz esta noche para su novena
- Cuenta atrás para La Noche en Blanco 2025, así se prepara Badajoz
- Un centenar de vecinos de Cerro Gordo en Badajoz sufre problemas con el agua
- Fallece Paqui Yáñez, presidenta de la asociación de vecinos de Santa Engracia de Badajoz durante 25 años
- El incendio de una vivienda obliga a evacuar un edificio de Badajoz