Las empresas extremeñas se apuntan a la era digital

Con la llegada de Internet y las nuevas tecnologías, la forma de entender la comunicación y el mercado ha cambiado drásticamente en las útimas décadas. Cada vez más lo digital sustituye a lo analógico, y en Extremadura no es para menos. De hecho, la digitalización en la región ya es una realidad: las pequeñas y medianas empresas de la región se apuntan a la era digital. Así lo muestra el último estudio elaborado por qdq, compañía especializada en servicios digitales para pymes, que analiza el comportamiento de 40.000 negocios y millones de búsquedas en su plataforma.

Según indica el informe, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas más industrializadas, el avance digital en Extremadura tiene un carácter «profundamente humano». Profesionales como fisioterapeutas, electricistas y abogados están liderando esta transformación desdes lo más cotidiano, apostando por la visibilidad online, la eficiencia operativa y una relación más cercana con sus clientes. En ese sentido, desde la compañía señalan que los servicios más solicitados por las pymes extremeñas apuntan a una digitalización útil y directa: presencia web personalizada, posicionamiento avanzado y factura electrónica, herramientas que, puntualizan « permiten profesionalizar la relación con el cliente, agilizar gestiones y cumplir con las exigencias normativas del presente».

«Sabemos que muchas pymes extremeñas están digitalizándose sin hacer ruido, pero con paso firme. Con este análisis queremos ofrecer una herramienta útil, basada en datos reales, para que puedan comparar, mejorar y anticiparse», manifiesta David Portillo, director general, COO y CXO en qdq. Asimismo, el informe también revela cómo la ciudadanía extremeña está modificando sus hábitos de búsqueda. Los negocios más consultados en qdq.com son los de mensajería, notarías y despachos de abogados, «una señal clara», aseguran, «de que internet se ha consolidado como canal prioritario para acceder a servicios locales de confianza».

Entorno rural, el gran reto

Por otro lado, según apunta el último Informe del Observatorio de la Pyme (2024), la digitalización sigue siendo uno de los principales retos -y oportunidades- para el pequeño negocio extremeño, especialmente en los entornos rurales, donde más del 60% de las micropymes no cuentan aún con una presencia digital activa, pero muestran un alto nivel de interés en herramientas como la factura electrónica o la gestión en la nube.

En este contexto, qdq insiste en que «la región sigue avanzando» gracias, en gran medida, al impulso por parte de diferentes entidades locales de jornadas y programas formativos centrados en la transformación digital del tejido productivo, con especial atención a los autónomos y pequeñas empresas que todavía enfrentan barreras tecnológicas.

Efectivamente, las instituciones se han hecho eco de esta brecha digital contra la que luchan empresas de menor tamaño, que frena su crecimiento y su competitividad frente a otras más grandes. Por eso han puesto en marcha diversos programas, para combatir este obstáculo en la región. Entre ellos destaca el Programa ‘Generación Digital’, liderado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en colaboración con la Fundación EOI F.S.P., cuyo objetivo es la formación en gestión digital para pymes con el fin de mejorar su productividad y sus posibilidades de crecimiento e internacionalización.

Por su parte, la Universidad de Extremadura también ha puesto su granito de arena para tratar de frenar estas dificultades de la región, ofreciendo una formación de digitalización avanzada para pequeñas y medianas empresas y profesionales, diseñado para dotar a los participantes de habilidades estratégicas en tecnologías emergentes. Asimismo, cabe recordar que la Junta de Extremadura también destinó más de un millón y medio de euros en subvenciones destinadas a impulsar la digitalización del tejido empresarial de pymes y autónomos, con una cuantía de más de 20.000 euros para cada beneficiario.