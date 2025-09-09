Extremadura convocará "próximamente" ayudas para fomentar el empleo estable con 32 millones

Impulso al empleo estable en la comunidad. Es lo que busca la Junta de Extremadura con una nueva convocatoria de ayudas para fomentar el trabajo de larga duración que se lanzará «próximamente» y en la que invertirá 32 millones de euros, cuatro más que la anterior. Así lo ha anunciado esta mañana el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, tras la reunión del Consejo de Gobierno de este martes.

A la espera de la publicación de la convocatoria, el gobierno de la Junta ha dado luz verde a la modificación del decreto que regulará dichas ayudas y que, como novedad, incorpora nuevos programas colectivos vulnerables: parados de larga duración (denominado Bono Impulsa Futura) y exmilitares mayores de 45 años (Bono Impulsa Defensa), a los que se intenta favorecer su acceso al mercado. También reforzarán la contratación juvenil.

Las ayudas oscilan entre los 5.500 y los 24.300 euros y cubren el 100% de los costes anuales de Seguridad Social. Además, contempla el incremento del 30% de la ayuda para mujeres víctimas de violencia de género, según explicó Santamaría.

Formación en sectores clave

Entre otras medidas sobre empleo, el consejo de gobierno también ha aprobado hoy la convocatoria del programa ‘Pasarela Empresa’, dotada con 2,1 millones, para formar a desempleados en sectores estratégicos como la construcción, la hostelería, el turismo, la industria, las energías renovables, la tecnología y la salud.

Será una formación dual, con prácticas remuneradas en las empresas y un compromiso por parte de estas de contratar al 30% de los alumnos una vez finalizado el programa. «Se pretende dar respuesta a la creciente demanda de personas en estos sectores», ha añadido el consejero.

Nuevas ayudas para grandes empresas

Asimismo, la Junta también ha dado este martes el visto bueno a una nueva línea de ayudas para internacionalización de grandes empresas, dotada con 450.000 euros. "Es la primera vez que Extremadura lanza una línea de ayudas específica para grandes empresas que quieran participar en ferias internacionales", ha explicado Santamaría.