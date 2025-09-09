Extremadura encabeza el ranking de comunidades más afectadas por cancelación de espectáculos pirotécnicos

Tras la suspensión de espectáculos pirtécnicos por la oleada de incendios que ha golpeado a la región este verano, la Asociación Española de la Pirotécnica (AEPIRO) ha señalado que Extremadura es una de las comunidades más afectadas, en un ranking encabezado por Galicia.

El colectivo ha asegurado en un comunicado que continúan las "cancelaciones masivas", pese "a la drástica reducción del riesgo de incendios en los últimos días con el cambio" de tiempo y ha subrayado que el sector se siente "indefenso" ante esta situación.

Por ello, insta a las administraciones autonómicas y locales a que "se cumpla la legislación y cese la suspensión indiscriminada y arbitraria" de los espectáculos pirotécnicos que realmente pueden "ser autorizados y realizados".

El mensaje de la organización es claro: "Lanzamos un S.O.S, porque las cancelaciones injustificadas están poniendo en serio riesgo la viabilidad de nuestras empresas, de un sector estratégico para muchas zonas". Incide también en que "el efecto multiplicador de la pirotecnia en la economía local es de veinte veces su tamaño".

El impacto según la organización

AEPIRO realizó a finales del pasado agosto un sondeo entre sus asociados para conocer el impacto de la anulación o el aplazamiento de este tipo de espectáculos. Según esta encuesta, "las comunidades autónomas más afectadas son Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña, Castilla-León y Asturias, siendo Galicia la más perjudicada con diferencia".

Aunque la propia asociación reconoce que es difícil calcular el impacto económico directo de esas anulaciones sobre las empresas, asegura que "para estimar el coste de las cancelaciones hay que hablar de millones de euros", dado que solo en la segunda quincena de agosto quedaron en suspenso alrededor de 300 espectáculos.

El verano concentra la mayor parte de la actividad

"Los meses de julio, agosto y septiembre concentran el 80 por ciento de la actividad del sector", señala AEPIRO, de modo que esa suspensión "está causando un daño irreparable a su tejido empresarial, integrado en su mayoría por microempresas y pequeñas empresas con arraigo en su territorio y que representan un motor para la actividad económica local".

De hecho, precisa que la mitad de las empresas del sector pirotécnico se ubica en municipios de menos de 10.000 habitantes. La organización también "lamenta profundamente" que se señale al sector de la pirotecnia como uno de los principales causantes de los fuegos forestales registrados en la segunda quincena de agosto, cuando "en ninguno de ellos se ha apuntado a esta actividad" como la causa de esos fuegos, cuyo impacto considera "irrisorio".