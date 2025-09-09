Acuerdos del Consejo de Gobierno
Extremadura recupera las ayudas para modernizar los mercados de abasto
La primera convocatoria destinada a los ayuntamientos contará con 1,9 millones
No se destinaban fondos a la rehabilitación de estos espacios desde el año 2019
Vuelven las ayudas para los mercados de abastos extremeños. La Junta ha aprobado esta mañana, en Consejo de Gobierno, nuevas ayudas para la rehabilitación, modernización y transformación tecnológica de los mercados de abasto de la región con un importe de 1,9 millones de euros. Estas ayudas no se ofrecían por parte de la administración regional desde 2019.
Para ello, la administración ha dado luz verde al decreto que establece las bases reguladoras y la primera convocatoria de ayudas dirigidas a los ayuntamientos que cubrirán hasta el 90% del coste de ejecución de la inversión, con un límite máximo de 400.000 euros por proyecto.
Al menos cinco puestos abiertos
Los proyectos deberán suponer una inversión mínima de 20.000 euros y desarrollarse en mercados con al menos cinco puestos en funcionamiento y un nivel de ocupación mínimo del 35%, salvo en municipios de menos de 3.000 habitantes.
Según explica la Junta, esta medida tiene como objetivo renovar estos espacios comerciales municipales, "adaptándolos a los nuevos hábitos de consumo, fomentando la mejora de la eficiencia energética, y la implementación de nuevas tecnologías y de soluciones que contribuyan a la transformación digital de estos mercados".
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), y las actuaciones deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2026.
