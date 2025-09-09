La Junta baraja "distintas vías" para garantizar las 242 rutas escolares en el aire

A dos días del inicio del curso, la Junta de Extremadura sigue buscando la solución para garantizar el transporte escolar a cerca de 7.000 alumnos que usaban las 242 rutas escolares que han quedado desiertas en la última licitación. Estos servicios estaban en manos de un grupo minoritario de empresas del sector, que ha sido denunciadas por la administración por "coacciones" y "chantajes".

La presidenta de la Junta, María Guardiola, está liderando esta mañana una reunión con empresas del sector y espera que fructifique en actuaciones para garantizar el servicio a partir de este jueves, cuando comienza el nuevo curso escolar. "Hay distintas vías en el ordenamiento jurídico que usaremos para la prestación del servicio", ha dicho este martes la portavoz de la Junta, Elena Manzano, a preguntas de los periodistas.

La portavoz y consejera no ha específica qué medidas se barajan si ese grupo minoritario de empresas no accede finalmente a cubrir los servicios, pero confía en las soluciones, entre ellas que la justicia resuelva las medidas cautelares solicitadas por la Junta el pasado viernes para que realicen las rutas.

Ha explicado que con la denuncia penal quieren dejar constancia de "las coacciones que una parte minoritaria del sector somete al resto de las empresas para que estas líneas no sean prestadas, lo que pone en juego el derecho a la educación de 7.000 alumnos". Así, ha explicado que ese grupo minoritario pide "una subida del precio que previamente habíamos acordado todos". Se refiere al acuerdo marco cerrado con el sector en 2024 y que, según apunta, supone una mejora de 16 millones respecto a las licitaciones anteriores.

Ante esto, Manzano ha asegurado que la Junta "trabaja de manera incansable para garantizar ese derecho; hoy es un día esencia para seguir garantizado este servicio".