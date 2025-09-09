La Junta de Extremadura acusa a Vox de "hacer ruido" tras su querella por los incendios

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha tildado de "ruido" la macroquerella presentada ayer por Vox contra María Guardiola y otros presidentes autonómicos, a quienes el partido considera responsables de los incendios de este verano. La consejera extremeña ha defendido que en este momento se deben aportar soluciones, "que es lo que piden los ciudadanos que han perdido gran parte de sus bienes".

En respuesta a las preguntas de periodistas tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes, Manzano ha subrayado que el Ejecutivo extremeño no tiene constancia de que se haya materalizado la notificación oficial tras el proceso legal iniciado por la formación de ultraderecha, registrado ante la sala de lo Penal del Supremo por presuntos delitos de homicidio imprudente, incendio en zona forestal, delito contra los derechos de los trabajadores y prevaricación.

Medidas autonómicas

"Nuestra presidenta ha estado ahí desde el primer momento mostrando su cercanía y dando soluciones. Otros se dedican a hacer ruido y a no realizar las aportaciones que la ciudadanía de verdad está demandando", ha afeado la portavoz y consejera en referencia a la querella.

En este sentido, ha explicado que desde la Junta se trabaja en ofrecer respuestas a las víctimas de los fuegos que han asolado la región y ha aludido al paquete de medidas anunciadas por Guardiola tras la reunión extraordinaria celebrada en Hervás a finales de agosto para la recuperación de las zonas afectadas y la mejora de la prevención.

Una querella por "fanatismo climático"

La 'macroquerella' de Vox va dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a presidentes autonómicos como María Guardiola, o los de Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia y Asturias.

"Caiga quien caiga; vamos a por todos", afirmó este lunes en rueda de prensa el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, quien calificó además a los dirigentes del PP como "cómplices" del Pacto Verde, al considerar que promueven "políticas fanáticas climáticas".

La querella, presentada por los servicios jurídicos del partido de Santiago Abascal, va dirigida a los que consideran como responsables de los incendios, por "fanatismo climático" y "caos del Estado autonómico".