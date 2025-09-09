La Junta saca una licitación 'in extremis' para adjudicar las 242 rutas escolares desiertas

A solo dos días del comienzo de las clases y con una duración de solo unas horas, la Junta de Extremadura ha convocado una licitación de urgencia para intentar adjudicar las 242 rutas de transporte escolares que quedaron desiertas en la última licitación, que afectan a unos 7.000 alumnos. La licitación se ha lanzado esta tarde y el plazo para optar a ella finaliza a las 23.59 horas de este martes, según confirma la administración regional.

Con esta decisión tomada tras una reunión liderada esta mañana por la presidenta María Guardiola con empresas del sector y a la espera de medidas cautelares, la Junta espera solucionar de este modo un problema que ha acabado en la justicia. La Junta denunció la noche del pasado jueves por la vía penal a un grupo minoritario de empresas de transporte que dejaron desiertas las 242 rutas escolares afectadas. Pero la denuncia no es por esta cuestión, sino que la administración denunció "coacciones" y "chantajes" de ese grupo reducido de empresas que, sin embargo, copan una mayoría del servicio de transporte escolar.

Según ha explicado esta mañana la portavoz de la Junta, las coacciones proceden "de una parte minoritaria del sector que somete al resto de las empresas para que estas líneas no sean prestadas y no nos vamos a quedar quietos". Así, ha recordado que ese grupo minoritario pide "una subida del precio que previamente habíamos acordado todos". Se refiere al acuerdo marco cerrado con el sector "por unanimidad" en 2024 y que, según apunta, supone una mejora de 16 millones respecto a las licitaciones anteriores.