Marcelino Ollé, nuevo director general de Comunicación de la Junta de Extremadura

El periodista Marcelino Ollé Sesé ha sido nombrado este martes como director general de Comunicación y Relaciones Informativas de la Presidencia de la Junta de Extremadura. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto por el que se dispone el nombramiento de Marcelino Ollé, que sustituye en el cargo a Juan Manuel Merchán, que fue nombrado la semana pasada como nuevo director de Gabinete de la Presidencia de la Junta.

Ollé es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona y funcionario de carrera de la Administración de Justicia. Según informa la administración regional, inició su trayectoria profesional en radio, trabajando como redactor de informativos en Onda Cero Barcelona y Onda Cero Toledo, hasta asumir la jefatura de los Servicios Informativos Regionales de Onda Cero Extremadura.

También ejerció como corresponsal en Extremadura de agencias como Servimedia y Colpisa, y entre 1996 y 2004 fue jefe de prensa de la Delegación del Gobierno en Extremadura y miembro del Consejo Asesor de RTVE en la región. Posteriormente, desempeñó la labor de asesor de comunicación en la Confederación Española de Policía (CEP) y en la Asociación de Empresarios Vinícolas de Extremadura (Asevex), así como corresponsal en Semanal Digital y en el periódico La Razón.

Por otro lado, desarrolló su labor como funcionario de Justicia en distintos órganos judiciales de Barcelona, Madrid y Extremadura.

En el ámbito de la comunicación institucional, entre 2012 y 2023 fue director de Comunicación de CSIF Extremadura. En 2023 fue nombrado jefe de prensa de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, puesto que desempeñó hasta septiembre de 2025, cuando ha sido designado director general de Comunicación y Relaciones Informativas.

Además, el Consejo de Gobierno también se ha dado el visto bueno al decreto por el que se dispone el nombramiento de María Soledad Giralt Ballesteros como secretaria general de Economía, Empresa y Comercio de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital.