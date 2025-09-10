El curso escolar comienza este jueves en Extremadura con 167.252 alumnos

La vuelta al cole ya está aquí, y 167.252 alumnos comenzarán de nuevo las clases en Extremadura, 1.816 alumnos menos que el curso anterior.

Entre las novedades de este nuevo curso académico, la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, ha destacado la bajada de ratios en 2º ciclo de Infantil, por la que han pasado de 25 a 22 alumnos por aula.

Esta reducción también se aplica en los centros educativos incompletos, propios de las zonas rurales, donde se ha bajado la ratio en dos alumnos en los grupos mixtos, "favoreciendo así el mantenimiento de grupos en la escuela rural", ha afirmado. En cuanto a Bachillerato, el número de alumnos por aula mantiene la bajada de 35 a 30 ya iniciada en el anterior curso escolar.

Plantillas docentes

Con respecto a las plantillas, este curso va a iniciar con 16.047 docentes, 165 más el anterior. A esta cifra se suman los 660 docentes para los 'Programas para la mejora del éxito educativo y al bienestar emocional'.

En ese sentido, la consejera ha subrayado que Extremadura ha sido una de las primeras comunidades autónomas de España en adjudicar las plazas de docentes para cubrir las necesidades de los centros educativos. De este modo, ha indicado, ya desde el 5 de septiembre se están cubriendo bajas en caso de ser necesario por las situaciones sobrevenidas desde el 1 de septiembre, incluyendo las jubilaciones.

Asimismo, ha explicado que los docentes extremeños han cobrado el 0,5% adicional, anunciado por el Gobierno central, en la nómina de julio. "Esto implica un incremento de trabajo importante para ese servicio, dado que se contó con menos de un mes para hacerlo", ha asegurado. Además, Extremadura cuenta ya con más de 15.000 docentes acreditados en competencia digital, el 80% del total.

Por otro lado, la consejera también ha presentado las mejoras en las condiciones laborales, de las que ha destacado el refuerzo de las plantillas con un maestro más en aquellos centro con cuatro grupos o más en el segundo ciclo de Infantil, así como el refuerzo de un orientador más en los centros de Enseñanza Obligatoria con más de 840 alumnos.

También ha señalado la eliminación de las tardes para los maestros y el desarrollo de la orden de permisos para favorecer la conciliación, como el nuevo permiso por nacimiento para las familias monoparentales.

Más ayudas

Otra de las novedades es la extensión de la convocatoria de ayudas de hasta 200 euros mensuales también para los alumnos de 1 a 2 años, que se suman a los de 2 a 3 años. En este sentido, la consejera ha adelantado que "el grupo que queda, de 0 a 1 año, se abordarán en el próximo curso". En concreto, para estas ayudas, han recibido 2.686 solicitudes.

Además, la Junta destinará más de 8 millones de euros de fondos propios para mantener en funcionamiento las 124 aulas 1-2 en 105 centros de educación infantil y primaria, puestas en marcha con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Europeo. Para prestar este servicio, se contará con 658 Técnicos de Educación Infantil, que "ofrecerán la estabilidad que necesitan estas prestaciones", ha afirmado la consejera.

Por otro lado, la Junta ha ejecutado los últimos meses o ultima la adjudicación de 161 obras en centros educativos, lo que supone una inversión de casi 80 millones de euros. En concreto, 78 están finalizadas, 69 se encuentran en marcha y 14 ya han sido adjudicadas este verano.

En cuanto a los planes de eficiencia energética, la primera convocatoria de ayudas para la climatización de los centros educativos se han aprobado 74 solicitudes de 63 ayuntamientos con una inversión de 9,4 millones y se prepara una segunda que estará dotada con 20 millones.

Para la contratación de suministro de sistema de generación fotovoltaica, la Junta licitó un contrato de más de 6 millones de euros para 58 institutos de enseñanza obligatoria. Además, también está previsto licitar un segundo contrato para otros 75 institutos, con lo que se completaría la red de IES de Extremadura.

Este curso, además, se crean seis nuevas aulas para alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), con lo que ya son 41, así como diez aulas abiertas. También se contará con 541 auxiliares técnicos educativos y 45 intérpretes de Lenguaje de Signos.

Fechas de inicio

El curso comenzará mañana jueves 11 de septiembre para los estudiantes de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Especial, segundo curso de ciclos formativos de Grado Medio y Superior, y primer y segundo curso de Grado Básico.

En cambio, los alumnos de Bachillerato, tanto de primero como de segundo curso, comenzarán el viernes 12 de septiembre, mientras el inicio para los de primer curso de Grado Medio y Superior tendrá lugar el 15 de septiembre, el 22 de septiembre será para las Enseñanzas artísticas Superiores de Arte Dramático, Diseño y Música, el 1 de octubre para las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música y de Danza así como la Escuela de Idiomas, y, finalmente, antes del 7 de octubre, para las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial.