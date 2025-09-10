El extremeño Cristian Galán debutará en la Semana Internacional de la Moda de Madrid

Cristian Galán, diseñador extremeño, es el último talento de la moda que da la tierra. Tras ganar la fase regional del Certamen de Jóvenes Diseñadores de Extremadura, ha logrado situarse entre los finalistas de los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores, un reconocimiento que le ha abierto las puertas de la Semana Internacional de la Moda de Madrid.

Esta cita, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en Madrid, es uno de los encuentros más relevantes del sector. Se trata de un certamen en el que los creativos más destacados del Certamen Nacional de la Moda Emergente tienen la oportunidad de presentar sus colecciones en un contexto empresarial de primer nivel, conectando de manera directa con compradores, distribuidores, medios especializados y prescriptores de tendencias.

La participación de Cristian Galán en la Semana Internacional de la Moda de Madrid supone un paso decisivo en la consolidación de la firma de Galán. En este espacio el joven diseñador extremeño mostrará sus colecciones.

'Moda con alma'

El joven creador extremeño llegará con un stand propio donde desplegará su propuesta 'Moda con alma', concebida como un recorrido artístico y emocional dividido en tres fases, que trasciende la noción tradicional de pasarela para convertirse en un relato visual y sensorial.

La primera, llamada 'Duelo', se basa en "la elegancia de la pérdida". La segunda, 'Dolce vita', pivota sobre el amor al más puro estilo mediterráneo.