Las fiestas de Garrovillas, Valdefuentes, Cabeza la Vaca y Arroyo ya son de Interés Turístico

Ya es oficial. Tras ser evaluadas para obtener el ansiado reconocimiento, cuatro nuevas celebraciones se declaran como Fiesta de Interés Turístico. Se trata de la Feria de la Castaña en Cabeza la Vaca, la fiesta del Almendro en Flor en Garrovillas de Alconétar, las Coles con Buche en Arroyo de la Luz y la feria Agroalimentaria de Valdefuentes.

Este singular sello que otorga la comunidad destaca el valor cultural, histórico, tradicional o gastronómico de la celebración, y se basa en criterios como originalidad, continuidad, arraigo cultural y la capacidad de atraer a turistas. Este miércoles, el Consejo de Turismo de Extremadura que se ha reunido en Las Hurdes ha tomado la decisión por unanimidad, de manera que estos municipios se unen a las 71 fiestas de interés turístico regional, de las cuales 13 tienen carácter nacional y 5 internacional.

Fiesta del Almendro en Flor

Los parajes rodeados de almendros en flor que hay en la localidad de Garrovillas de Alcónetar son una rúbrica inigualable de la provincia de Cáceres. El municipio se viste de rosa cada mes de febrero y celebra la floración a través de la Muestra del Almendro en Flor en el paraje municipal de Gallito. El evento atrae a visitantes para disfrutar de las impresionantes vistas del paisaje cubierto de flores rosas y blancas, participar en rutas a pie, a caballo y en bicicleta, y degustar platos típicos como el "buche con berzas".

Tren turístico en la plaza de la Constitución de Garrovillas, llena de stands y visitantes. / El Periódico Extremadura

Talleres de manualidades, demostraciones de cocina en vivo e, incluso, un tren turístico que recorre la localidad son las actividades protagonistas de la festividad, mientras en la espectacular plaza de la Constitución se instalan stands de empresas especializadas en productos derivados de la almendra. Garrapiñadas, turrones, aceites y cremas elaborados con este fruto del prunus dulcis.

Feria Agroalimentaria

Con más de un cuarto de siglo de trayectoria, la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes se celebra a proncipios de marzo y es uno de los encuentros comerciales más importantes de la provincia de Cáceres. Es todo un referente para la promoción de los productos extremeños a través de una veintena de stands en el caso del año pasado, conciertos en directo gratuitos, exposiciones artísticas y rutas senderistas. En la pasada edición se realizaron además demostraciones de corte de jamón, sabrage y degüelle de cava extremeño y vino de Valdefuentes.

Actuación en la Feria Agroalimentaria 2024 de Valdefuentes. / El Periódico Extremadura

Las Coles con Buche

20 años dan para muchas raciones; concretamente, 24.000 servidas en la fiesta de las 'Coles con Buche’ de Arroyo de la Luz, uno de los festejos gastronómicas más consolidados de Extremadura, que ha llegado a repartir 1.300 kilos de este plato típico del municipio, con 1.100 comensales.

En esta fiesta se realiza una degustación popular a través de largas colas de gente. A finales de febrero, cientos de personas acuden a Arroyo de la Luz a probar las coles con buche en los diferentes restaurantes de la localidad, rodeadas de folklore, música y camaradería.

Feria de la Castaña

Esta fiesta gastronómica y cultural se celebra en la localdidad de Cabeza la Vaca, ubicada al sur de la provincia de Badajoz, en la Comarca de Tentudía. Su origen se remonta al 2006, cuando el Ayuntamiento pone en marcha la primera edición para promocionar su entorno único y la riqueza de sus productos locales. Gracias a sus bosques de castaños, que ostentan la mayor extensión de la provincia pacense, sus frutos son un pilar fundamental para la economía del municipio. Por eso, el pueblo ha creado toda una seña identitaria alrededor de este alimento.

Circuito Gastro Cultural «La Castaña y sus Amigos» en la Feria de la Castaña de la edición 2024. / Cedida.

Durante la fiesta, que tiene lugar a principios de noviembre, se organizan circuitos gastroculturales y se instalan carpas en la plaza, donde vecinos y turistas pueden degustar y comprar los productos típicos de la comarca, como los diversos platos elaborados con castañas, los quesos artesanales, patés o chorizos. También se organizan rutas senderistas y urbanas guiadas, catas de vinos, talleres y exposiciones.

Importancia de las celebraciones

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha destacado durante la reunión de este miércoles que estas celebraciones refuerzan el patrimonio inmaterial de la región, capaz de atraer a miles de visitantes, dinamizar la economía local y consolidar la identidad cultural de los pueblos.

Bazaga ha explicado que la elección de Las Hurdes como sede del Consejo de Turismo responde a la voluntad del Ejecutivo regional de apoyar a los territorios que han sufrido las consecuencias de los incendios forestales este verano. "Queremos enviar un mensaje claro: el turismo seguirá siendo una palanca de recuperación y desarrollo para esta comarca y para toda Extremadura", ha señalado.

Líneas de apoyo al turismo

En el transcurso del Consejo también se han abordado las principales líneas de apoyo al sector. Entre ellas, la convocatoria de ayudas a la eficiencia energética y a la economía circular, dotada con 5,8 millones de euros y abierta hasta finales de septiembre, así como el éxito de las ayudas a la calidad turística, que beneficiaron a 223 empresas con una inversión de 2,5 millones de euros.