La Junta de Extremadura pone en marcha un programa que atiende a los familiares de las víctimas del suicidio

La Junta de Extremadura a través de la Consejería de Salud y Servicios Sociales pone en marcha un programa de atención a los familiares de las víctimas del suicidio. "De manera pionera en Extremadura vamos a tratarles a través de la estrategia de posvención del suicidio", ha anunciado la consejera Sara García Espada. Esta iniciativa surge ante la situación que se vive en torno a esta problemática social porque "a pesar del esfuerzo conjunto seguimos teniendo familias afectadas por esta realidad".

Esta iniciativa novedosa la ha comunicado durante la inauguración de la I Jornada del Día Mundial para la Prevención del Suicidio en la Universidad de Extremadura (UEx) en la mañana de este jueves en Badajoz. Unas sesiones que abordan esta realidad desde diversos puntos de vista. Se han analizado los planes de prevención de la conducta suicida a nivel nacional, autonómico y local; la prevención del suicidio en los servicios de seguridad del Estado; la prevención del suicidio en el ámbito educativo; y la transferencia de los resultados sobre la prevención del suicidio de la UEx. Estos últimos datos los ofrecerá el grupo de Investigaciones Neuro-Psico-Sociales de la universidad, organizadores de este primer encuentro en la región.

La posvención

A lo largo de la inauguración se ha hecho un análisis de la situación que se vive en torno al suicidio y se ha evidenciado la necesidad de seguir trabajando en esta materia para lograr que los datos de este tipo de conductas suicidas sigan descendiendo en la región. Pero para prestar soporte a las familias de aquellas personas que decidan acabar con su vida se ha puesto en marcha la nueva estrategia regional. La "posvención permitirá desestigmatizar" el suicidio e "invitará a acompañar, escuchar y a respetar a los que quedan después del acontecimiento", según ha puntualizado Sara García Espada.

Hasta el momento, la atención se prestaba de manera previa a las personas que alertaban que podían tener un intento de suicidio, pero las familias quedaban fuera del tratamiento, incluso una vez tomada la trágica decisión. Es por ello que la consejería de Salud ha decidido ir más allá y atender al círculo más cercano de aquellas víctimas.

"Hemos formado a todos los profesionales para que cuando alguien tome la decisión los que quedan alrededor de esa persona puedan ser tratados", ha asegurado a los medios de comunicación la consejera. Cada uno de los posibles pacientes tendrán un soporte específico sin necesidad de una atención estandarizada. Serán los propios facultativos quienes ofrecerán ayuda a los familiares. Así, desde la consejería señalan que no tendrán ni que solicitar ayuda, serán los expertos quienes se ofrecerán a hablar con ellos. Lo hacen con la intención de que "deje de ser un escalón que salvar y los sanitarios digan: Estamos aquí".

Esta iniciativa supone un beneficio para el entorno de las víctimas y también para la sociedad, ya que según señala García Espada muchas personas "no toman ninguna medida" ante este tipo de hechos porque sigue siendo "un estigma social".

"Refuerzo histórico de Salud Mental"

Sara García Espada ha recordado que desde el Ejecutivo Regional la apuesta por la salud emocional es clara, así lo demuestra el "refuerzo histórico de la red de Salud Mental del Servicio Extremeño de Salud (SES)". La consejera ha destacado la valía de los profesionales del SES, pero ha señalado la necesidad existente de aumentar el número de efectivos para poder atender a más pacientes y ha aseverado que los recursos necesitan seguir creciendo porque la demanda de la población también aumenta. Por ello, asegura que seguirán trabajando y potenciando más plazas específicas para dar mayor soporte en las unidades de Salud Mental.

Y ha enumerado algunos de los proyectos que ha desarrollado su consejería para aumentar la prestación de servicios en esta parcela sanitaria: "La puesta en marcha del hospital de día de Salud Mental en el San Pedro de Alcántara de Cáceres, con el primer y novedoso comedor terapéutico en el hospital Materno Infantil de Badajoz y, además, cumpliremos con una demanda histórica al crear el equipo de Salud Mental infanto-juvenil en Mérida".

Al mismo tiempo, ha recordado que la prevención del suicidio necesita un enfoque visión 360, "una visión intersectorial y con la implicación de todas las instituciones que dan servicio a la ciudadanía" para que sea más efectiva. Aseveran este extremo porque "las iniciativas aplicadas y adaptadas a las características del entorno son las que mayor éxito tienen en la población".

La consejera ha expuesto la necesidad de "cambiar la narrativa ante el pensamiento suicida" y tener la determinación de buscar y conseguir ayuda. Una de esas oportunidades de lograr soporte y posicionamiento se encuentra en las jornadas como las que se están desarrollando este jueves en Badajoz. Para ella, el hecho de que se puedan organizar este tipo de eventos en los que se habla sin miedo de un tema como el suicidio es "un gran avance". E indica que sigue existiendo mucho reparo a la hora de abordarlo: "Muchos familiares no hablan del tema, ni piden ayuda aunque la necesiten", explica la consejera. Además, el hecho de que se implique la universidad es clave para mejorar en esta materia porque en el colectivo más joven sigue suponiendo un tema tabú.

"Una pandemia silenciosa"

Durante la inauguración de estas jornadas han acompañado a la consejera Ruperto Menayo, vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Educación y Psicología de la UEx y Guadalupe Martínez, doctora de la UEx. Ambos han señalado la importancia de estas jornadas. "El objetivo de ellas es que cualquier persona pueda pedir ayuda sin que siga siendo un estigma", ha dicho la doctora, que ha puesto en valor que estas jornadas impliquen a la Facultad de Educación y Psicología porque "van a ser quienes tomen el testigo de la atención" de este tipo de conductas próximamente.

Su vicedecano ha reafirmado su compromiso en abordar "una pandemia silenciosa", como ha definido, que supone la "tercera causa de muerte no natural en la región, muy por delante de los accidentes de tráfico". Menayo ha destacado que parece hay un cambio de tendencia y "cada vez más personas quieren hablar" de esta realidad.

Una realidad que registró en 2023 más de 700.000 muertes en el mundo, 4.116 en España y 83 en Extremadura.