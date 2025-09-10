Suceso
Una niña de 12 años, en estado grave tras sufrir un accidente de tráfico en Almaraz
Otras dos personas han resultado heridas de carácter menos grave tras una salida de vía
Fueron trasladadas al hospital Campo Arañuelo
Ángel García Collado
Una niña de 12 años ha resultado herida menos grave con lesiones de diversa consideración en un accidente de tráfico que se ha producido en la autovía A-5. Concretamente, ha sido en el punto kilómetrico 193, a la altura de Almaraz.
Este mediodía
El Centro de Emergencias 112 ha recibido el aviso del suceso, que se ha producido por una salida de vía, pasadas las 13.30 horas de este miércoles. La niña ha sido una de las tres personas afectadas en la salida de vía del turismo. Una de ellas estaba atrapada cuando se recibió la notificación.
Otros heridos
Los otros dos heridos son una mujer de 42 años y un varón de 63. Ambos tienen lesiones de diversa consideración y se encuentran en estado menos grave. Todos fueron trasladados al hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.
Recursos movilizados
Tras conocer el suceso, el 112 ha movilizado recursos del SES (Servicio Extremeño de Salud) como una unidad medicalizada, otra de soporte vital básico y otra ambulancia del centro de salud de Almaraz. Además, se han tenido que desplazar hasta el lugar de los hechos una dotación de los bomberos de Navalmoral ante una posible excarcelación de un herido, así como patrullas de servicio de la Guardia Civil. Por último, equipos de conservación de carreteras de la A-5 también han acudido para la señalización y limpieza de la vía.
