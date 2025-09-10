Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Con 107 pasajeros dentro

Una nueva incidencia detiene el tren Madrid-Sevilla a la altura de Plasencia

La caída de la tapa de un armario de refrigeración fue el motivo de la parada 

Estación de Plasencia.

Estación de Plasencia. / Toni Gudiel

La Crónica de Badajoz

Plasencia

El tren de Media Distancia que cubría el trayecto Madrid Atocha–Sevilla Santa Justa se ha visto obligado a detener su marcha en la tarde de este miércoles en la estación de Plasencia, después de que se desprendiera la tapa de un armario de refrigeración. En el convoy viajaban 107 pasajeros.

Renfe ha informado de que, tras la incidencia técnica, se ha gestionado la llegada de un segundo tren para trasladar a los viajeros y permitir que continuaran su viaje hacia destino.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reaccionado de inmediato a esta nueva incidencia ferroviaria en la región. En un mensaje publicado en sus redes sociales, ha reclamado “inversiones urgentes y un compromiso real con unas infraestructuras ferroviarias seguras y modernas”.

“Comparto la indignación de todos los extremeños. No se trata de un fallo aislado, sino del reflejo del abandono histórico que sufre nuestra tierra”, ha denunciado. Además, ha añadido que viajar en tren por Extremadura “no puede ser un acto de resistencia”.

