La UEx abre el curso con más estudiantes y pendiente de lograr una mayor financiación

Con la eterna reclamación de lograr una financiación plurianual y estable, con el objetivo prioritario de «actualizar e incrementar» la oferta académica y con «preocupación» ante la llegada de la universidad privada a Extremadura. Así ha iniciado hoy la Universidad de Extremadura (UEx) un nuevo curso académico en el que se prevé un aumento de las matriculaciones. Frente al descenso del alumnado generalizado, los campus extremeños esperan sumar unos 4.000 estudiantes más y rozar los 21.000, un dato que se confirmará cuando terminen las adjudicaciones de plazas (quedan aún dos por delante).

La UEx ha dado esta mañana el pistoletazo de salida al nuevo año académico en un acto solemne, celebrado en el Complejo Cultural de Cáceres, con la presencia de distintas autoridades pero sin la presidenta de la Junta ni la consejera de Educación por «circunstancias sobrevenidas y absolutamente ineludibles», según ha explicado la directora general de Universidad, Esther Muñoz, que ha mostrado el apoyo firme de la administración regional a la institución pública.

Así, ha avanzado que la Junta seguirá mejorando la financiación de la UEx aportando una compensación creciente por la exención de las tasas, que comenzó a abonarse parcialmente en 2025, y también que por primera vez, este curso la aportación del Gobierno regional cubrirá el 100% del gasto de personal universitario.

El rector de la UEx, Pedro Fernández, ha agradecido el compromiso y el esfuerzo de la Junta por mejorar financiación (con un presupuesto un 5,5% mayor este año), pero ha insistido en su discurso en que sigue siendo «insuficiente» para afrontar la deuda que arrastra la universidad y en lograr una financiación plurianual y estable que permita «planificar de una manera racional nuestras actividades y optimizar nuestra gestión a corto y medio plazo».

Más allá de las demandas, la UEx arrancará el curso con más de 20.000 alumnos y unos 1.800 trabajadores (alrededor de 800 son personal docente e investigador), tras un reajuste de la plantilla del PDI (Personal Docente e Investigador) que ha desembocado en la puesta en marcha del Plan de Dedicación Académica.

Adaptarse a un mercado laboral más competitivo

La UEx cuenta con una oferta de 62 títulos grado, 15 dobles grados, 44 másteres y más de 60 títulos propios, algunos de los cuales se han mejorado este año y han sido verificados por la Aneca, mientras la institución mantiene el reto de «incrementar y actualizar la oferta haciéndola acorde a las necesidades actuales de un mercado laboral cada vez más demandante, especializado y competitivo». El objetivo, ha dicho Fernández, es no solo «retener el estudiantado extremeño» sino también captar estudiantes de otras regiones y del extranjero.

Este fin adquiere una mayor relevancia ante la previsible llegada de la universidad privada a Extremadura. Sobre este asunto, el rector ha señalado que es «una creciente preocupación» de las instituciones públicas de educación superior por la «rápida proliferación» de las iniciativas privadas: 27 desde 1998 frente a ninguna pública. Por eso, en este acto ha reclamado que se apliquen a los campus privados «los mismos estándares, exigencias y criterios de calidad a los que está obligada la UEx para competir en igualdad de condiciones y no en una situación de desventaja, circunstancia que ya se viene haciendo patente en otras regiones de España», ha asegurado Fernández, que además ha criticado la «actividad investigadora marginal o en ocasiones nula» de los campus privados.

Lección inaugural sobre la financiación de Cataluña

Durante el acto, el rector ha investido a los nuevos doctores de la UEx, el secretario general, Francisco Álvarez, ha leído la memoria del curso pasado y el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho, Clemente Juan Checa, ha pronunciado la lección inaugural titulada ‘La financiación singular para Cataluña, cínica instrumentalización del lenguaje para disfrazar un privilegio fiscal’.

Al acto han asistido el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena; la vicepresidenta de la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y el expresidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, entre otros.