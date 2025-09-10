UGT y CCOO reivindican en Badajoz la reducción de la jornada laboral para más de 200.000 extremeños

Las reivindicaciones por la reducción de la jornada laboral, extendidas por más de 50 ciudades españolas, también han llegado a Badajoz. Los sindicatos UGT y CCOO se han manifestado este miércoles en la ciudad pacense tras el "bloqueo" a la reducción de la jornada laboral, que beneficiaría a 206.000 empleados extremeños, pues casi la mitad de la población trabajadora no disfruta de ella. "Muchos extremeños no pueden conciliar la vida profesional y personal", ha señalado la secretaria regional de UGT, Patrocinio Sánchez. “No se puede hurtar el debate parlamentario que aborda hoy la ley de la jornada laboral de 37,5 horas semanales”, ha afirmado sobre las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Junts.

Por su parte, la secretaria general de CCOO en Extremadura, María Berrocal, ha manifestado que esta reivindicación “histórica” beneficia además a la salud laboral de las personas trabajadoras o incide en las políticas de igualdad. Otro aspecto importante en este ámbito es “regularizar las horas extras a través del registro horario digital” para evitar el trabajo que “no se cotiza”, lo que también afecta a las arcas del Estado, ha dicho.

En el acto se ha leído además un manifiesto que recuerda que la última reducción legal de la jornada laboral se produjo hace más de cuatro décadas, situándola en 40 horas semanales, y la negociación colectiva permitió que esta cifra se redujera progresivamente, con una media de 38,5 horas en los convenios colectivos, "aunque hay muchos sectores y empresas que no han reducido este tiempo de presencia" en el trabajo.

Gallardo: "El PP siempre dice que no a los grandes avances"

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo también se ha pronunciado en esta concentración. Gallardo ha lamentado a su vez que “PP y Vox unan sus fuerzas para votar en contra de la reducción de la jornada laboral, en contra de no ampliar los derechos de los trabajadores, mientras el PSOE está aquí para reclamar la política útil, la que sirve a los ciudadanos y la que dignifica el trabajo". El socialista asegura que el PP "siempre ha dicho que no a los grandes avances" y ha puesto de ejemplo la reforma laboral, la subida de las pensiones y el aumento del salario mínimo interprofesional. "Ahora vuelven a decir que no”, ha añadido.

Cuestionado por la negativa también de Junts al debate de la ley, Gallardo ha afirmado que “cada vez que se trata de ir contra los españoles las derechas se ponen de acuerdo”, pues “los acuerdos a los que acostumbran PP y Vox con el independentismo catalán siempre van en contra de todos, no solo de los catalanes, también del conjunto de los españoles”.