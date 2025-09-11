Los diez días más negros del verano en Extremadura registraron 59 incendios

La gestión de los múltiples incendios que ha vivido este verano Extremadura sigue enfrentando al Gobierno regional y los grupos de la oposición y hoy se ha visualizado en el Parlamento extremeño. En el primer pleno del curso parlamentario, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha comparecido a petición propia para defender que el trabajo de la administración regional se ha realizado "con una transparencia nunca antes vista en esta región" y por eso, ha dicho, tiene la conciencia tranquila tras realizar más de 40 comparecencias públicas después de cada decisión tomada y "estando al lado de los afectados cada día, durante y después de los incendios".

Guardiola y Bautista, esta mañana. / Javier Cintas

El consejero ha ofrecido detalles desconocidos hasta ahora, como que durante los diez días que duró el incendio de Jarilla, el más grave que ha sufrido la región en las últimas décadas (con más de 17.000 hectáreas arrasadas), se gestionaron 59 incendios en la comunidad (del 12 al 22 de agosto). Pero el peor día del verano fue el pasado 15 de agosto, cuando se llegaron a registrar 17 incendios simultáneos en la región, siete de ellos grandes. Ha revelado, asimismo, que se trabajó "con absoluta discreción" en un plan para evacuar el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia ante el avance del incendio de Jarilla, aunque finalmente no fue necesario activarlo.

Plan Infocaex

Ha señalado, además, que en los últimos dos meses, han sido cuatro las ocasiones en la que se ha tenido que activar el Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex) con los fuegos de Valdeballeros (18-20 de julio), Caminomorisco (28 de julio-2 de agosto), Navalmoralejo-Villar del Pedroso (11-12 agosto) y Jarilla (12-22 de agosto).

Y sobre cada uno de ellos Bautista ha desgranado en la Asamblea las medidas adoptadas para proteger a la población así como los medios desplegados, a los que ha vuelto a agradecer su labor incansable, así como también a todas las administraciones, " de todo los colores" que se han implicado en la lucha contra el fuego. "Ha habido un despliegue sin precedentes en la comunidad y probablemente fuera de ella también, lo que da cuenta de la situación vivida", ha recordado Bautista.

El consejero también ha hecho alusión a la demanda interpuesta por Vox contra la presidenta de la Junta (también se ha querellado contra el Gobierno central y otras comunidades) por su gestión de los incendios, algo que Bautista ha calificado de "podredumbre moral" y criticó el coste que la demanda supondrá a los ciudadanos.

Críticas al Ejecutivo y la demanda de Vox

Sin embargo, la oposición en bloque continúa cargando contra el Gobierno regional por su gestión de los fuegos. Desde el PSOE, la diputada Soraya Vega, ha criticado que María Guardiola no asumiera el mando único del operativo y que tampoco haya comparecido hoy en la Asamblea para dar cuenta de los incendios como han hecho los presidentes de Galicia y Castilla y León. La socialista, además ha acusado a Guardiola, de "no estar preparada para liderar Extremadura" y de seguir el dictado de la dirección nacional del PP en su estrategia contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Diputados socialistas y de Unidas por Extremadura. / Javier Cintas

Es este mismo sentido también ha insistido la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que ha insistido en poner en marcha una comisión de investigación "porque hay serias dudas de que ustedes no hayan antepuesto los intereses de Génova 13 a los de la ciudadanía en lo peor de la emergencia". Ha criticado, además, la falta de unidad en las comunicaciones públicas sobre los incendios al no haber comparecido Bautista junto al delegado del Gobierno en ningún momento de los peores días de los fuegos y también la petición "abrumadora" de medios al Estado en el fuego de Jarilla cuando el propio Bautista aseguraba que en el 70% del incendio estaba solo en manos de las condiciones meteorológicas. La líder de Unidas ha pedido más recursos y más planificación en materia de extinción y prevención de los incendios forestales frente al recorte en los "impuestos a los ricos".

El portavoz de Vox saluda a compañeros diputado, esta mañana. / Javier Cintas

Por su parte, el portavoz de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha calificado la gestión de la Junta como "un desastre" y ha exigido medidas para que esta situación no vuelva a repetirse. Sobre la denuncia interpuesta por su partido a la presidenta de la Junta, María Guardiola (también al Gobierno central y otras comunidades), Pelayo ha defendido que se trata de una "herramienta democrática" y ha replicado a Bautista que "podredumbre moral es traicionar a los extremeños" prometiendo unos cambios que no llegan y hacer seguidismo de las políticas que se marcan desde Bruselas.

Por último, desde la bancada del PP, su portavoz, José Ángel Sánchez Juliá, ha lamentado el tono y las descalificaciones empleadas por los portavoces de los grupos parlamentarios y ha defendido el trabajo incansable del Ejecutivo regional.