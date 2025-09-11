Extremadura recuperará el tren de Media Distancia Huelva-Zafra el 15 de septiembre

Tras concluirse el grueso de las obras de renovación de la línea Huelva-Zafra, que conecta la provincia andaluza con Badajoz, el 15 de septiembre tendrá lugar el restablecimiento del servicio de Media Distancia de Renfe, aunque los billetes ya están disponibles en los canales de venta habituales.

La inversión, que ha superado los 250 millones de euros, ha servido además para reducir el tiempo medio de viaje ente la capital onubense y Zafra, que ahora será de dos horas y 52 minutos, es decir, 25 minutos menos de duración. En cuanto a la frecuencia, los viernes, sábados y domingos circularán dos trenes, uno en cada sentido.

Horarios y frecuencia

Con origen Huelva tendrá salida a las 15.15 horas los viernes y a las 10.45h los sábados y domingos. Desde la localidad zafrense, los viernes a las 19.00h y a las 16.30h los sábados y domingos, facilitando la movilidad por motivos de ocio en fines de semana entre ambas comunidades.

La línea Huelva-Zafra durante las obras. / Cedida

Trabajos de renovación de Adif

Adif ha realizado varios tipos de actuaciones para incrementar la fiabilidad y regularidad en las circulaciones de esta línea que conecta las provincias de Huelva y Badajoz. Siguen en marcha los trabajos de supresión del bloqueo telefónico e implantación de un moderno sistema de señalización y control de la circulación y del sistema de radiotelefonía GSMR.

El primer grupo de trabajos se ha centrado en la reparación y refuerzo estructural de cinco puentes (Río Ardila, Río Múrtigas, Galapera, Tallisca I y Tallisca II). Las obras han consistido en la limpieza y reparación de los paramentos y la ejecución de nuevos tableros de hormigón de refuerzo impermeabilizados. Esta actividad ha requerido el desmontaje de la vía. Además, en cuatro de los puentes se ha reforzado la cimentación.

Inversiones en la línea Zafra-Huelva

La renovación integral de la línea Zafra-Huelva supone una inversión movilizada superior a los 250 millones de euros. Esta actuación contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9, que tiene entre sus metas desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad.

Concretamente, las obras de los tramos Jabugo-96/430, 96/430-Calañas y Calañas-Peguerillas, así como la implantación del GSM-R en las líneas Zafra-Huelva Mercancías y Zafra-Llano de la Granja cuentan con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU.