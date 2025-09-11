Extremadura, una residencia para cineastas

Extremadura se convertirá, durante nueve meses, en una verdadera residencia para cineastas. La tercera edición de la Residencia de Cine de Extremadura se estrenará con la selección de 17 proyectos cinematográficos, dos más que el año anterior, procedentes de la región, de otras comunidades de España y de Iberoamérica.

Esta iniciativa, según ha indicado el director de la Filmoteca de Extremadura y Medios Audiovisuales, Antonio Gil Aparicio, se ha consolidado como una "apuesta" de la región con la que apoyar el talento emergente y fomentar la creación cinematográfica en nuestra tierra".

Novedades

Con una madrina 'de honor' como es la actriz extremeña Carolina Yuste, recientemente galardonada con la medalla de Extremadura y ganadora en dos ocasiones del Premio Goya, la edición cuenta con varias novedades entre las que destaca su cambio de formato, que evoluciona hacia un modelo híbrido que combina laboratorios presenciales con asesorías online, lo que permitirá un acompañamiento más completo y flexible durantelo que permitirá un acompañamiento más completo y flexible durante nueve meses, a diferencia de las ediciones anteriores, cuya duración era de una semana.

Además, como otro de los cambios, la Residencia de Cine de Extremadura abre por primera vez sus horizontes. Mientras que el primer encuentro presencial tendrá lugar del 24 al 30 de noviembre de 2025, como viene siendo habitual, en la localidad de Guadalupe, el segundo se celebrará en marzo de 2026 en Talavera la Real, que se incorpora como nueva sede del programa.

Por otro lado, el director de la Filmoteca también ha anunciado que se otorgarán dos becas especiales para socios de la Federación Productoras Independientes Audiovisuales Federadas.

Con proyección nacional

Todos los proyectos formarán parte del Extremadura Film Market 2025, un espacio profesional que facilita el contacto con financiadores, distribuidores, televisiones y plataformas, fomentando la producción y coproducción. Además, en julio de 2026, cinco de los proyectos vinculados a Extremadura estarán presentes en la nueva edición de este mercado.

Pero la región no será su único escenario. Gil Aparicio también ha informado de que los 17 proyectos se presentarán en el área de industria MAFIZ del Festival de Málaga 2026 ante agentes clave del sector audiovisual, de los cuales tres proyectos serán seleccionados para participar en el Festival Iberoamericano de Huelva 2026.

Casi un centenar de propuestas

La dirección de la residencia recae un año más en el cineasta extremeño Juan Antonio Moreno Amador, doble ganador del Premio Goya, y en la asesora de guion internacional, Yolanda Barrasa. Ambos lideran un equipo multidisciplinar que acompañará a los proyectos seleccionados durante todo el proceso.

Moreno ha destacado la amplia participación que ha recibido esta convocatoria, a la que ha concurrido casi un centenar de proyectos de los cuales han sido seleccionados 17 por su "muchísima calidad, talento y potencial" y ha asegurado que desean "que los directores y creadores estén en contacto con el público, con el pueblo, con los espectadores".

De Argentina, Bolivia o Costa Rica

Por su parte, Yolanda Barrasa ha explicado que los criterios para realizar la selección han sido vocación internacional, de territorio y de coproducción, y ha detallado que los proyectos iberoamericanos proceden de Argentina, Bolivia en coproducción con Bruselas; Chile en coproducción con Dinamarca, Puerto Rico y Costa Rica; en cuanto a los proyectos nacionales proceden de Andalucía; Canarias; Castilla La Mancha, y Barcelona, entre otros. En el apartado regional ha destacado el documental dedicado al fotógrafo extremeño Juancho, que falleció durante la invasión de Panamá.

La Residencia de Cine de Extremadura está organizada por Making DOC & FILM y la Asociación Residencia de Cine de Extremadura, con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, los ayuntamientos de Guadalupe y Talavera la Real, y la Fundación Extremeña de la Cultura.