Extremadura anuncia nuevas medidas para avanzar hacia un modelo de gestión forestal "más ágil"

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco José Ramírez, ha anunciado una serie de medidas con el objetivo de "sentar las bases" de un nuevo modelo de gestión forestal, "uno que haga compatible el cuidado de nuestros montes con el desarrollo económico de la zona donde se encuentra", ha explicado en la que ha sido su primera intervención en la Asamblea de Extremadura, donde hoy ha arrancado el nuevo curso político.

"Este gobierno es consciente de lo importante que es gestionar nuestros montes", ha afirmado, al tiempo que ha presentado la batería de medidas con las que, ha asegurado, van a avanzar hacia un modelo de gestión forestal "más ágil, en el que trabajar nuestra tierra no sea una gincana para los que viven en nuestros pueblos" y que será el primer plan forestal en Extremadura, con una inversión de más de 364 millones de euros.

Reformas de ley

La primera medida de la que ha informado es la reforma de la ley de conservación de la naturaleza para flexibilizar la norma de modo que se pueden realizar actuaciones tradicionales compatibles con los espacios naturales. Asimismo, ha anunciado que se reforzará la ley de protección ambiental de Extremadura, de la que se eliminará la obligación de presentar una evaluación ambiental abreviada en aquellas actuaciones relacionadas con la prevención y con prácticas tradicionales de cultivo.

Por otro lado, el consejero ha destacado que van a simplificar los trámites para que los permisos de pastoreo en montes de utilidad pública se obtengan con una mayor agilidad y permita pastar en zonas incendiadas con menor restricciones. También llevarán a cabo un refuerzo de prácticas como el pastoreo tradicional en zonas periurbanas mediante la creación de rebaños municipales.

Más medidas

También ha señalado que el ejecutivo regional va a firmar un convenio con la Universidad de Extremadura para reactivar el 'Proyecto Mosaico' en las comarcas de La Vera, Sierra de Gata y Las Hurdes, donde se trabajará siguiendo este modelo hasta el año 2028, así como la estabilización de la plantilla total del INFOEX, con 138 plazas.

Asimismo, ha explicado las medidas que está realizando el Gobierno regional, como las ayudas a la regeneración de la dehesa, por 2 millones de euros, las próximas ayudas de implantación a sistemas agroforestales, por 5,3 millones, o las ayudas a empresas para compra de maquinaria forestal, por 3,13 millones de euros.

Ha continuado con el anuncio de nuevos retenes del INFOEX en Zafra, Coria y Trujillo, así como la duplicación del número existente en Cáceres, Don Benito y Plasencia. También ha señalado que se van a realizar obras para sustituir las bases de Deleitosa, Villanueva de la Vera y Hervás, reformas en diez centros del INFOEX, renovación y mejoras de vehículos, camiones autobomba, buldócer, camiones de transporte, nuevas cocheras, entre otros.

Batalla política

Por su parte, el diputado socialista, Eduardo Béjar, le ha criticado el diferente modo de actuar de este gobierno a cuando estaba el PSOE en la Junta con los incendios de 2003 "y a nadie se le ocurrió echar la culpa al gobierno de Mariano Rajoy".

Béjar ha acompañado su interpelación con fotos actuales de los montes de Sierra de Gata, sin limpieza o con pinares inaccesibles, y le ha instado a que le dé "prioridad" a la prevención y exija más dinero a otras consejerías, como la de Agricultura y Hacienda, para evitar que el próximo verano se repitan situaciones como la de este en esas zonas.

También ha defendido que la "herencia" que dejó el PSOE "fue bastante buena" en esta materia, le ha criticado que no cambiaran lo que no les gustaba cuando gobernó José Antonio Monago y le ha reprochado "que se haya premiado" a José Antonio Bayón con la Dirección General de Gestión Forestal y Defensa contra los Incendios, ya que lo considera "un negacionista del cambio climático".

Respuesta del Gobierno

En respuesta, el consejero ha acusado al PSOE de estar en el origen de los problemas actuales que sufre el monte, como los incendios de este verano, con decisiones políticas como que el 44 de la superficie forestal esté bajo alguna medida de protección ambiental.

Según Ramírez, pese a que el PSOE gobernó durante 36 años y podían haber puesto en marcha muchas de las medidas que ahora piden, "ahora les entran las prisas, cuando aún no se ha pagado el incendio de Jarilla ni ha terminado la época alta de peligro de incendios".

Finalmente, ha defendido que todas estas medidas no son "fruto de la improvisación ni de la ocurrencia", sino que se alinean con el espíritu del que será el primer plan forestal en Extremadura. "Esto es apostar por la gestión forestal, con dinero, no solamente de palabra y en foto como acostumbra el Partido Socialista", ha apostillado.