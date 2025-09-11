Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Juzgado deniega la medida cautelar sobre el transporte escolar en Extremadura

El auto insta a la Administración a buscar vías alternativas para solucionar el conflicto

Imagen de archivo de un autobús escolar.

Imagen de archivo de un autobús escolar. / EL PERIÓDICO

El Juzgado acaba de denegar las medidas cautelares solicitadas por la Consejería de Transportes de la Junta e insta a la Administración a buscar otras salidas al conflicto, fuera del ámbito judicial.

La Consejería de Educación interpuso denuncia frente a las empresas EUROSTAR BUS s.l, RADIBUS2020 s.l, AUTOCARES MASA GOMEZ s.l, TRANSPORTE MASA GOMEZ s.l, TRANSPORTE AULA S.L y VILAPLANA PRADA S.L, por presunta comisión de delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas tipificados en el artículo 262 del Código Penal, desabastecimiento de servicio esencial tipificado en el artículo 281.1 del Código Penal y en su caso delito de coacciones del artículo 172 del cp, concurriendo una organización o grupo criminal en los hechos denunciados. En la denuncia presentada se solicita con carácter urgente medida cautelar consistente en obligar a las empresas infractoras (denunciadas), y que venían prestando el servicio en determinadas rutas en la anualidad anterior, a prestar el servicio público de transporte.

Este martes,10 de septiembre se acordaron por el Juzgado la incoación de Diligencias Previas y se dio traslado al Ministerio Fiscal a fin de pronunciarse sobre la medida cautelar. El Ministerio Fiscal ya se opuso en esa fecga a la medida cautelar. resolución a las partes y al Ministerio Fiscal haciendo saber que la misma es susceptible de ser recurridas en apelación ante la Audiencia Provincial. La resolución es susceptible de recurrirse ante la Audiencia.

