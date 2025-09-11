Muchas rutas de transporte escolar quedan sin cubrir el primer día de clase en Extremadura: “hay familias desesperadas”

El pulso entre algunas empresas de transportes y la Junta de Extremadura ha desembocado este jueves, primer día del curso escolar, en la peor de las consecuencias: numerosos estudiantes se han quedado en sus municipios sin poder asistir a sus clases. La resolución administrativa emitida ayer por la Junta de Extremadura para adjudicar de forma directa a las empresas del sector las 223 rutas del transporte escolar que quedaban sin cubrir a solo 24 horas del inicio de las clases, basada en que se trata de “un servicio público esencial”, no ha tenido los efectos que perseguía.

Esta resolución obligaba a las compañías que se homologaron en el acuerdo marco vigente de 2024 a cubrir esos 223 recorridos. La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, advirtió este miércoles de que, si no cumplían, la Junta adoptará "las medidas oportunas". La decisión se llevó a cabo al quedar desierta la cobertura de 242 rutas (del total de 579 que registra Extremadura) tras diez procesos de licitación. De hecho, este mismo martes se sacó un nuevo concurso de urgencia que se mantuvo abierta solo unas horas y que se cerró a las 23.59. Logró cubrir 19, pero 223 han seguido sin ofertas. Afectan a unos 6.000 escolares.

Y así se ha llegado al primer día de clases, cuando este diario ha podido constatar que un número indeterminado de rutas no han sido finalmente cubiertas por las empresas. Así, a modo de ejemplo, al IES Luis Chamizo de Don Benito solo ha llegado una de las doce rutas escolares que trasladan a los alumnos del entorno de las Vegas Altas hasta el centro escolar. Ha sido uno de los recintos más afectados, ya que el 90% de su alumnado depende de este servicio para poder asistir a clase.

De hecho, las rutas del IES Chamizo atienden a estudiantes de 25 localidades diferentes, y solo ha funcionado la procedente de la localidad de La Haba. La consecuencia ha sido inmediata: gran parte de los alumnos de la ESO, primer curso de Bachillerato y de los ciclos formativos del centro no han podido incorporarse con normalidad a las aulas y muchos de ellos han necesitado de la ayuda de familiares y conocidos para asistir al primer día de curso escolar, que han tenido que transportar a los jóvenes en coches particulares en muchos casos.

Llamadas continuas

El director del centro, Antonio Molina Cascos, señala que se trata de una situación que ya había sido prevista desde junio, cuando se alertó a la administración de la dependencia del centro respecto a este servicio. “El curso pasado atendimos a unos 560 alumnos, y la inmensa mayoría venía en transporte escolar. Ahora mismo, las familias están desesperadas, con llamadas continuas, porque no saben cómo traer a sus hijos a clase”, explica.

La educadora social, Patricia Barco, confirma la preocupación de los padres y recalca que “sin transporte, muchos jóvenes no tienen alternativa para desplazarse a Don Benito, lo que compromete su asistencia diaria a los estudios y, por tanto, su derecho a la educación”.

El centro también recuerda que, además de las rutas interurbanas, el transporte escolar urbano es fundamental para conectar a los alumnos que viven dentro de Don Benito pero a cierta distancia del instituto.

Uno de los municipios más afectados es Vivares, cuya ruta hacia el instituto Luis Chamizo ha sido adjudicada directamente a una empresa que no ha cubierto este jueves el servicio. Su alcalde, Jairo Pino, ha alertado que no e ha presentado ningún vehículo escolar. “Nuestro caso no es un hecho aislado. Hay muchas más rutas afectadas en la región, lo que está generando una gran incertidumbre a las familias. Hemos contactado con la empresa y con la Junta para buscar una solución inmediata", advierte.