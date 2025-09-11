El problema del transporte escolar se encona: piden la reprobación de la consejera y ceses en Educación

Un número todavía indeterminado de escolares extremeños se han quedado este jueves sin poder asistir al primer día de clase en sus centros escolares. La resolución administrativa emitida el ayer miércoles por la Junta de Extremadura para adjudicar de forma directa y obligatoria a las empresas del sector las 223 rutas del transporte escolar que quedaban sin cubrir (del total de 579 que registra Extremadura) a solo 24 horas del inicio de las clases, basada en que se trata de “un servicio público esencial”, no ha sido atendida por diversas compañías. En principio, dichos recorridos afectaban a 6.000 estudiantes. Algunos han sido llevados por sus familiares, pero otros se han quedado en tierra.

La Junta ha llevado ante el juzgado estos incumplimientos, después de otra primera denuncia también interpuesta el martes frente a los que cosidera "amenazas cruciales y presiones de un grupo minoritario de empresas que lo que estaban buscando era alterar los precios del servicio". No obstante, el juzgado acaba de denegar la petición de medidas cautelares solicita por la Consejería de Educación en esa primera denuncia, alegando que "no constan indicios racionalidad de criminalidad fundados que justifique adoptar medida cautelar" y "no resulta proporcionado imponer a las empresas denunciadas el cumplimiento de unos servicios de trasportes respecto del cual no son adjudicatarias".

Gallardo: "es histórico"

En medio de todo este maremoto al inicio del curso escolar, el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha manifestado su "preocupación" y su solidaridad con las familias perjudicadas. “Lo ocurrido en el día de hoy es histórico, nunca en la historia de Extremadura desde que tenemos las competencias, ha habido niños y niñas del medio rural que se han quedado sin ir clase por la incompetencia y el fracaso en la política educativa de la Junta de Extremadura”, ha afirmado, señalando a la presidenta extremeña como principal responsable.

Para Gallardo, no valen las excusas del gobierno del PP, puesto que ha habido tiempo para licitar. En su opinión, no es creíble que empresas pequeñas del sector del transporte puedan coaccionar a toda una administración regional, "lo que indica que el motivo es la falta de planificación e incapacidad de la presidenta extremeña".

“Hemos visto a la presidenta negociar directamente con el sector y creímos que lo iba a resolver, pero no ha sido así, lo que supone algo histórico también, pues nunca antes ha ocurrido”, ha recordado el secretario general del PSOE de Extremadura.

Ataque "sin precedentes" a la educación

El líder de los socialistas ha mostrado su preocupación por la situación de la educación en la región ante la suma de hechos de gran trascendencia y consecuencias negativas como la eliminación de los comedores escolares, la no ampliación de las plazas infantiles de 0 a 3 años y ahora el transporte escolar.

Ante esta situación, el PSOE va a presentar distintas iniciativas parlamentarias y pedirá la comparecencia urgente de la consejera y también su reprobación, puesto que el PP, como ha declarado Gallardo, “ha logrado el hito histórico de que alumnos y alumnas del medio rural se tengan que quedar en sus casas”.

Podemos exige dimisiones

Por su parte, Unidas por Extremadura ha exigido este jueves a la consejera de Educación que “asuma responsabilidades” por el “desastroso” inicio del curso escolar debido a los problemas con las rutas de transporte. “¿Cuánto tiempo va a durar este desastre y cuanto tiempo va a tardar en dimitir el director del EPESEC, la secretaria general de Educación y usted misma como consejera?, le ha preguntado el diputado Joaquín Macías en el pleno de la Asamblea.

Macías ha calificado de “fracaso” la gestión que ha realizado el gobierno del Partido Popular y se ha referido al nuevo acuerdo marco que negociaron desde la Consejería con las empresas del sector sobre el transporte escolar. “Un acuerdo marco que nos dijeron hace un año que era estupendo, y el resultado es que se han quedado 223 rutas sin adjudicar”, ha insistido.

“¿Qué ha fallado?”, le ha preguntado Macías. “¿Una minoría de empresas les están chantajeando? ¿Una conspiración de empresas contra el partido Popular? No les suena a usted esto ridículo”, ha ironizado el diputado de Unidas por Extremadura, quien ha asegurado en que la gestión y planificación del Ejecutivo que lidera María Guardiola ha sido nefasta. “Ustedes, que alardean de ser los mejores gestores, son incapaces de garantizar el inicio del curso escolar con normalidad”, les ha dicho.

Macías tiene clara la solución, más allá de la licitación “in extremis” que no está garantizando el correcto funcionamiento de las rutas de transporte, “negocien con las empresas, no ceda en las condiciones de calidad de las rutas y lleguen acuerdos porque hay 7.000 estudiantes y sus familias en vilo”.

La consejera afirma que se ha trabajado "con rigor y previsión"

Frente a todo ello, la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha respondido a las críticas que se ha trabajado "con rigor, previsión y planificación", con "diálogo y escucha" durante meses, firmando un nuevo acuerdo marco en 2024 con subida de precios (un 20% de media y un 50% en algunas rutas, y con 18 reuniones y 10 licitaciones este mismo año. Por ello, ha insistido en que la situación se ha producido por las "amenazas cruciales y presiones de un grupo minoritario de empresas, que lo que estaban buscando era alterar los precios del servicio".

Por ello, ha agregado Mercedes Vaquera, la consejería denunciará la ausencia de las empresas en las rutas de este jueves. "No podemos mirar para otro lado. Siempre hemos ido con las buenas, con la mano tendida, pero no vamos a consentir que se utilice a los alumnos y a sus familias por intereses particulares que van en contra del interés general de los extremeños, y que son un obstáculo para un derecho tan importante como es el acceso a la educación". Vaquera ha insistido: "Tenemos que gestionar de manera responsable el dinero público".

La consejería ya interpuso esta semana una primera denuncia al constatar que las rutas seguían desiertas a pocos días del inicio del curso, en la que solicitaba la adopción de medidas cautelares para "garantizar" la prestación del servicio público educativo. Esta denuncia fue interpuesta, según Vaquera, "no porque las empresas no liciten, sino porque hay una intención por parte de algunas empresas, las minoritarias de alterar el precio del servicio, y para ello han llevado a cabo coacciones y amenazas, poniendo en el medio y perjudicando los derechos de miles de alumnos".

No obstante, Mercedes Vaquera ha querido subrayar que "la gran mayoría de las empresas están cumpliendo, y le damos las gracias por su lealtad y responsabilidad".

"Pedían una subida aún mayor"

En la misma línea, la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular, Sandra Valencia, ha afirmado que, en las últimas semanas, la Consejería de Educación ha recibido amenazas y coacciones de una minoría de las empresas donde pedían una subida aún mayor de los precios tras haberlos acordado anteriormente, y no se podía ceder ante esos chantajes”.

"La oposición tienen que decidir si está al lado del Gobierno de María Guardiola que trabaja por defender el derecho a la educación y la gestión de los recursos de todos los extremeños, o si por el contrario están al lado de unas empresas que coaccionan, chantajean y quieren jugar con el dinero de todos los extremeños utilizando como rehenes a 7.000 alumnos", ha afirmado este jueves.