El PSOE acusa a la Junta de provocar "el mayor deterioro de la Atención Primaria de la historia de Extremadura"

La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha acusado hoy al gobierno de Guardiola, durante su intervención en el pleno de la Asamblea, de provocar “el mayor deterioro de la Atención Primaria en la historia de Extremadura” y ha exigido a la consejera de Salud “respuestas claras y urgentes” ante el “caos sanitario” que sufren los extremeños.

“La consejera lleva ocho semanas escapando del debate parlamentario, pero no puede escapar de la realidad caótica que vive la sanidad pública extremeña”, ha denunciado, al tiempo que ha recordado que en julio la titular de Salud alegó una reunión en Madrid para evitar el debate, a la que finalmente no asistió. “Nunca hubo en Extremadura un gobierno que despreciara tanto al parlamento y al debate político”, ha subrayado.

La demora, "por encima de lo que marca la ley"

La diputada socialista ha asegurado que la demora para conseguir cita con el médico de familia o el pediatra "se sitúa ya en 13 o 14 días, muy por encima" de las 48 horas que establece la ley. “Es un escándalo. Han convertido la demora en algo estructural y los ciudadanos pagan el precio de su incompetencia”, ha afirmado, advirtiendo que esta situación se da tanto en el medio rural como en las ciudades e incluso en las citas telefónicas.

En concreto, ha puesto como ejemplo la localidad de Talavera la Real, donde la acumulación de cupos "ha obligado a los vecinos a movilizarse para reclamar su derecho a la salud". “Los vecinos han tenido que organizarse para exigir algo tan básico como poder ir a su médico. ¿Qué va a decirles hoy, señora consejera?”, ha preguntado en el Pleno.

Sin refuerzos

También ha exigido explicaciones sobre el déficit de 140 médicos reconocido por el propio SES y ha acusado al Gobierno de no contratar los refuerzos necesarios para garantizar la atención durante el verano, lo que ha derivado en un “colapso asistencial” en numerosos centros de salud. “Llevan dos años al frente de la Junta: ya no vale culpar a los socialistas. Han generado nuevos problemas y encima intentan ocultarlos”, ha señalado.

La diputada socialista ha lamentado la dimisión de altos cargos sanitarios y ha denunciado que en dos años “no se ha desarrollado ni una sola iniciativa para mejorar la Atención Primaria”, apostando por un "modelo hospitalocentrista" que relega la asistencia de proximidad. “Solo queda el compromiso de los profesionales, que es mucho, pero no suficiente si el Gobierno sigue de brazos cruzados”, ha señalado.

Finalmente, ha advertido que el malestar social irá en aumento: “Si siguen deteriorando la sanidad pública, verán a los extremeños en la calle, como ya está ocurriendo en Andalucía. Los socialistas no vamos a callarnos”.