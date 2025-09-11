UGT Extremadura denuncia la falta de personal en Infantil y las incidencias en el transporte escolar

La organización sindical UGT Extremadura ha alertado este jueves sobre la falta de personal en Educación Infantil y ha denunciado las incidencias que se están produciendo en las líneas de transporte escolar. Por ello, ha exigido una reacción inmediata por parte de la Consejería de Educación, "que debe asumir su responsabilidad ante estecomienzo de curso marcado por la improvisación y la desorganización".

El sindicato ha informado de que no se han cubierto todas las plazas de la categoría de técnico en Educación Infantil, especialmente en las aulas de 0 a 3 años, lo que está provocando "graves problemas" tanto para el alumnado como para las familias. Ha asegurado además que estas irregularidades responen a la "falta de planificación" y ha señalado que "las etapas educativas más tempranas y el transporte escolar son servicios esenciales que no pueden fallar ni un solo día".

Critican vulneración de derechos educativos

UGT Extremadura ha subrayado que esta situación es especialmente preocupante porque afecta a la etapa más sensible del desarrollo infantil, por lo que "debería haber contado con una cobertura garantizada desde el primer día de curso".

Igualmente, ha expresado su preocupación pot todas aquellas rutas que no han prestado el servicio, lo que "no solo vulnera el derecho a la educación del alumnado, sino que genera una gran incertidumbre y malestar en las familias".

Por ello, ha exigido soluciones por parte de la Consejería de Educación, "que debe asumir su responsabilidad ante este comienzo de curso marcado por la improvisación y la desorganización".