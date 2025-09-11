Vox saca adelante una propuesta contra el 'CIS extremeño' con el apoyo del PSOE

La Asamblea de Extremadura ha aprobado este jueves una propuesta de impulso de Vox contra la creación del 'CIS extremeño', según lo denomina esta formación, gracias al apoyo del PSOE, mientras que Unidas se ha abstenido y el PP ha votado en contra.

La iniciativa parlamentaria insta a la Junta de Extremadura a no aprobar el proyecto de decreto por el que se crea y regula el Observatorio de Opinión Pública de Extremadura y se modifica el Decreto 231/2023, de 12 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social.

A juicio de esta formación, este nuevo organismo será utilizado para "tratar de ensalzar y promover la figura de María Guardiola y su gobierno, así como manipular y tratar de dirigir la opinión pública en Extremadura" y colocar a personal afín dentro de la administración, según declaraciones recogidas por la agencia EFE.

Un "chiringuito"

"La creación de este nuevo chiringuito es un insulto y una completa vergüenza para los extremeños, que no quieren ver dilapidados los recursos públicos en esto y tantas otras cosas mientras las listas de espera de la sanidad heredadas del socialismo siguen sin reducirse, no se consigue atraer profesionales sanitarios a la región, la situación de los docentes no ha mejorado y seguimos siendo de las regiones con mayor carga fiscal a pesarde las recientes reformas", indica Vox en el texto.

Rechazada una moción de Unidas

Por otro lado, el Parlamento regional ha rechazado una moción subsiguiente a interpelación de Unidas por Extremadura en la que instaba al Gobierno regional a suprimir ayudas, subvenciones o créditos a las empresas productoras de material de uso exclusivamente militar y a no cooperar ni financiar a ninguna firma relacionada con el ámbito militar que colabore o comercie con el estado de Israel.

La moción ha sido defendida por el diputada Joaquín Macías, que ha lucido una camiseta con el lema "Palestina libre'.

La iniciativa, de cuatro puntos, abogaba además por promover la paz, el uso de la diplomacia para resolver conflictos, el respeto a la legalidad internacional y el cumplimiento de los tratados internacionales, en todos los foros y ámbitos en los que participe el Gobierno regional.

Y a posicionarse en contra de la política de rearme de la Unión Europea y la reducción de fondos para la Política Agraria Comunitaria (PAC) que se proponen en el presupuesto para 2028-2034.

Unidas no ha aceptado las enmiendas presentadas por el PP y el PSOE, que, aunque diferentes, coincidían en rechazar el punto tres, sobre la supresión de ayudas, por ir contra la legislación vigente.