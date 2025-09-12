Extremadura suma ya once casos de fiebre del Nilo, tras conocerse cuatro más este viernes

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado este viernes cuatro nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en la región, que elevan a once en número de personas afectadas durante 2025, cinco de las cuales permanecen ingresadas en el Hospital Don Benito-Villanueva, la zona de mayor incidencia de esta patología.

Se trata de una mujer de 66 años y un varón de 77 años del Área de Salud de Don Benito, ambos ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva; y un varón de 55 años asintomático, del Área de Salud de Navalmoral de la Mata. A estos tres casos, comunicados a mediodía de este viernes por la Junta de Extremadura a través de un comunicado, se suma un cuarto anunciado horas antes, una mujer de 82 años residente del Área de Salud de Don Benito-Villanueva, quien se encuentra también convalenciente en el Hospital de Don Benito-Villanueva.

El caso de Navalmoral se ha detectado a través del Banco de Sangre de Extremadura, en su colaboración en la vigilancia de esta enfermedad.

Por otra parte, este viernes se ha producido el alta hospitalaria del caso notificado el pasado 5 de septiembre, relativo a una mujer de 80 años del Área de Salud de Don Benito-Villanueva.

El virus del Nilo Occidental (VNO) es un arbovirus transmitido principalmente por la picadura de mosquitos del género Culex, que se infectan al alimentarse de aves portadoras del virus. Aunque la mayoría de las personas infectadas no presenta síntomas o sufre únicamente un cuadro leve de fiebre, dolor de cabeza o erupciones cutáneas, en ciertos casos puede derivar en complicaciones graves, especialmente en personas mayores o con el sistema inmunológico debilitado.

La transmisión se produce casi exclusivamente a través de la picadura del mosquito infectado; no hay contagio directo entre humanos. Por ello, las campañas de prevención y control vectorial son esenciales para minimizar el riesgo de propagación del virus. Estas medidas se enfocan en reducir la población de mosquitos y evitar sus zonas de cría.

El SES insta a estar vigilantes

La dirección del SES ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

El SES ofrece además una serie de recomendaciones al respecto: