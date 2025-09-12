Tras el incendio en la residencia de mayores de Arroyo de San Serván: "Siguen con el miedo en el cuerpo"

Tras una noche de angustia en Arroyo de San Serván, los usuarios de la residencia de mayores que se incendió este jueves ya se encuentran "bien, estupendamente, aunque algunos de ellos todavía un poquitín nerviosos y asustados", según ha contado el Teniente de Alcalde de la localidad, Raúl Jareño, a este diario.

El incendio, que se declaró a las 22.30 horas en los depósitos de gasoil, provocó llamas de hasta cinco metros de altura y obligó al desalojo de los residentes. "Todo fue muy rápido, encima sucedió en cuando acaban de irse a dormir y los cogió a todos por sorpresa, estaban muy asustados, con incertidumbre".

La rápida intervención de los bomberos del parque de Mérida evitó que las llamas se propagaran por las instalaciones del complejo y, una vez finalizada la emergencia y tras comprobar que no había afección por humos y que la habitabilidad de las instalaciones era la correcta, fueron realojados con normalidad.

Incendio "inexplicable"

Asimismo, Jareño ha asegurado que, incluso horas después del incendio, todavía "no da crédito a lo que sucedió". "Tanto bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como nosotros mismos no damos crédito a que el gasoil pudiera arder de esa manera cuando de toda la vida hemos escuchado que el gasoil no arde", ha expresado. Además, ha subrayado que la última revisión había tenido lugar el pasado miércoles, es decir, que todo "estaba perfecto". "Ha sido algo fortuito, son cosas que pasan, no se entiende cómo, pero suceden".

Sin embargo, el teniente del alcalde ha destacado que, a pesar de la desgracia, se queda con el lado positivo: la actitud de los arroyanos, quienes aportaron su granito de arena ayudando en el desalojo de los usuarios. "El pueblo se portó, sobre todo los jóvenes, la juventud, para quitarse el sombrero con ellos".