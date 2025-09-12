Nueve niños se caen de una plataforma en Plasencia y dos son trasladados al hospital

Plasencia ha vivido un gran susto esta tarde. Alrededor de las 19.00 horas, nueve niños de unos siete años de edad se precipitaron desde una plataforma de hormigón de un metro y medio de altura en una comunidad privada situada en la calle Rodrigo Alemán.

Los menores se encontraban celebrando un cumpleaños junto a sus familias cuando, por causas aún desconocidas, la plataforma cedió y se desplomó.

Según fuentes oficiales, dos de los niños resultaron heridos. Una de las niñas sufrió una lesión grave en el codo, mientras que otro menor presentó heridas de diversa consideración. Ambos fueron trasladados al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia para recibir atención médica.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de los servicios de emergencia, que aseguraron la zona y atendieron a los menores.

Las causas del desplome de la estructura están siendo investigadas.