PSOE y Unidas por Extremadura estudian acciones legales contra la Junta para garantizar el derecho a la educación

El conflicto por la falta de rutas escolares en Extremadura se recrudece. Tanto el PSOE como Unidas por Extremadura han anunciado, por separado, que están estudiando la posiblidad de emprender aciones legales contra la Junta de Extremadura para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes sin transporte escolar.

El secretario de Educación del PSOE, Fran Amaya, ha exigido a la Junta que encuentre hoy una solución para que el servicio del transporte escolar llegue a todos los alumnos y ha asegurado que está estudiando todas las opciones legales para garantizar el derecho a la educación, incluida la denuncia si se llega a la conclusión de que éste está siendo vulnerado.

En rueda de prensa, Amaya ha pedido además la dimisión, o cese, de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, y ha criticado la propuesta del Ejecutivo, "del todo inadmisible", de imponer la enseñanza telemática como solución, con lo que se ha generado un problema "aún mayor".

En este sentido, ha argumentado que el sistema educativo español se articula en base a la calidad y la equidad educativa, algo "que se garantiza desde la presencialidad". Solamente se contempla la modalidad on line, ha precisado, ante circunstancias excepcionales educativas, como puede ser un accidente en un centro que impida su uso, o situaciones sobrevenidas como consecuencia de fenómenos de la naturaleza, como una pandemia o una dana.

"En ningún caso se puede arbitrar una medida de excepcionalidad como consecuencia de su torpeza política -la del Ejecutivo-, de su incapacidad en la gestión", ha manifestado Amaya, para quien las medidas adoptadas ahondan en la desigualdad de oportunidades y convierten a los alumnos en "rehenes" del "fracaso" del diálogo del Gobierno con las empresas prestadoras del servicio.

Por ello, ha exigido a la Junta que arbitre "todas las medidas y todos los tipos de contratos válidos" para solucionar la situación del transporte escolar y que articule "sin demora" ayudas directas y suficientes para las familias, además de informar de que los servicios jurídicos del PSOE están estudiando las posibles medidas a adoptar, incluida la denuncia.

Una crisis sin precedentes

El dirigente socialista ha aseverado que desde que Extremadura asumió las competencias en educación hace 25 años, "no hay precedentes de la crisis educativa que ha provocado el Gobierno", y ha lamentado que la Consejería de Educación haya optado por la vía penal, en lugar del diálogo, convirtiendo "un problema administrativo en un problema político que afecta a familias, alumnos y profesores". Ha afirmado además que Mercedes Vaquera debe salir del Consejo de Gobierno porque no es solo algo que piden los partidos políticos, sino que es un "clamor social".

Por su parte, el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha tildado de "ocurrencia" el establecimiento de clases online y ha recalcado que a los alumnos que viven en el entorno rural "se les impide hoy un derecho constitucional". "Están enfadados los profesores, que deben realizar clases online al mismo tiempo que las efectúan de forma presencial; los estudiantes, quienes amenazan con huelga para defender el derecho constitucional que representa a la educación; y las empresas del transporte, al expresarse que coaccionaban a la Junta, compañías a las cuales los juzgados han dado la razón", ha declarado a los medios antes de visitar la 'Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica (Feciex)' de Badajoz.

Irene de Miguel, líder de Unidas por Extremadura, en rueda de prensa. / EL PERIODICO

Asimismo, desde Unidas por Extremadura se han manifestado hoy en términos similares y no descarta llevar a los tribunales al Gobierno de María Guardiola por vulnerar el derecho constitucional a la educación a miles de estudiantes que se están viendo afectados por "caos" del transporte escolar.

Así lo ha anunciado este viernes la portavoz, Irene de Miguel, quien ha mostrado su asombro por que este problema no esté aún resuelto. “Es absolutamente indecente que a día de hoy tengamos niños y niñas que sigan sin poder acudir a sus clases”, ha dicho De Miguel, según recoge su formación en un comunicado.

De Miguel ha asegurado que los problemas que se están registrando con el transporte escolar se deben a la “ineptitud” de la Junta de Extremadura. Por ello, ha instado al Ejecutivo regional a que se siente a negociar cuanto antes con las empresas para garantizar que los estudiantes puedan acudir a sus centros, “porque no pueden cargar su incapacidad en las espaldas de los docentes”.

“¿Qué es esto de que va a haber clases online? ¿Quién puede permitirse dejar a los niños y niñas solos en casa recibiendo clases? ¿Qué docente puede, al mismo tiempo, hacer clases presenciales y online a la vez?”, se ha preguntado.

Políticas "incendiarias"

La portavoz de Unidas ha insistido en que las propuestas planteadas desde la Consejería de Educación, como las clases telemáticas, “no vienen a solucionar nada, sino todo lo contrario, a complicarlo más”. Por eso, ha vuelto a pedir la dimisión de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, porque considera que el acuerdo marco suscrito en 2024 es el responsable de que más de 200 rutas escolares sigan sin estar adjudicadas. Según De Miguel, este tipo de políticas son “incendiarias”.

“Si deterioramos de esta manera la educación pública, hasta el punto de que los niños y niñas de las zonas rurales no pueden acudir a sus clases, esas familias, que son las que están gestionando nuestros olivares tradicionales, nuestras colmenas o nuestros rebaños de cabras o ovejas, terminarán por irse a las ciudades”, ha señalado.