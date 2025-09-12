La Uex recibe este año a 225 estudiantes internacionales de más de 20 países

La Universidad de Extremadura ha celebrado esta mañana el 'Welcome Day' 2025/2026, un acto de bienvenida para recibir a los 225 estudiantes internacionales que se formarán en la región este año. Proceden de más de 20 países y la principal emisora es América Latina con 112 alumnos, donde destaca México con 71 personas. Por su parte, Europa aporta 108 estudiantes con Italia (58) y Francia (12) a la cabeza.

Los universitarios extranjeros se reparten entre los distintos campus, de manera que a Badajoz se incoporan 104, a Cáceres 112, se suman seis en Mérida, dos en Plasencia y uno en el centro adscrito de Almendralejo.

Facultades con más alumnos internacionales

El centro al que se dirigen más alumnos es la facultad de Filosofía y Letras, que contará con 41 estudiantes, seguido de Medicina (29), Económicas y Escuela Politécnica (24 cada una). Además, desde Asia cuatro estudiantes de la Universidad de Educación de Chongqing (China) cursarán el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en el marco de un convenio de doble titulación.

El evento en los distintos campus: Badajoz

La jornada en Badajoz ha tenido lugar en el Salón de Actos de la Escuela de Ingenierías Industriales, donde se han dado cita autoridades académicas y municipales. El director de la facultad, José Sánchez González, ha abierto el acto dando la bienvenida y subrayando que "nuestra razón de ser sois vosotros, los estudiantes. Estamos encantados de que hayáis elegido la Universidad de Extremadura para continuar con vuestros estudios y estamos a vuestro servicio para acompañaros en este camino".

Welcome day UEx Badajoz. / Cedida

Por su parte, la directora de Relaciones Internacionales de la UEx, Inés Gallardo, ha incidido en que estas jornadas buscan "acoger a los estudiantes de manera cordial, facilitarles la información necesaria para incorporarse a la vida universitaria y animarlos a participar en las múltiples actividades que ofrecemos". También les ha invitado a integrarse con los locales y "compartir su cultura como parte de la experiencia".

La bienvenida se ha completado con la intervención de Carlos Galán, subdirector de Relaciones Institucionales e Internacionalización de la Escuela de Ingenierías Industriales, quien felicitaba a los estudiantes por haber elegido la Universidad de Extremadura y les aconsejaba sobre su elección: "Estoy muy allegado a la movilidad, no penséis en si es la mejor elección, haced que vuestra decisión sea la mejor".

Bienvenida en Cáceres

El 'Welcome Day' ha tenido su réplica en el Aula Magna de la Facultad de Derecho del campus de Cáceres, con la participación de Magdalena López Pérez, directora de Movilidad y Estrategia Internacional, y Rocío Blas Morato, adjunta al Rector para Estudiantes, Empleo y Movilidad, ambas daban la bienvenida a todos los nuevos alumnos y les han deseado una feliz estancia en la Universidad de Extremadura.