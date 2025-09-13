Consejero extremeño de Mundo Rural: "La mujer cazadora es doblemente perseguida, por urbanitas y por ecologistas radicales"

La Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica (Feciex) 2025 continúa adelante con los actos de su XXXIV edición en Badajoz y ha desarrollado este sábado un coloquio sobre 'La mujer en la caza', organizado por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que tiene entre sus objetivos principales el de potenciar una mayor presencia femenina en el sector cinegético.

El acto ha tenido lugar en el stand de la Junta de Extremadura y en él han participado Carmen Basarán, presidenta de la Oficina Nacional de la Caza; María de Pascual, presidenta de Jocaex (Asociación de Jóvenes Cazadores de Extremadura); y Victoria Galavís, de la junta directiva de Juvenex (Juventud Venatoria Extremeña). "Son tres mujeres valientes", las ha definido el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, que se ha manifestado "enormemente orgulloso" de presentar el coloquio.

"Una tarea nada fácil"

"En primer lugar, porque estas mujeres desde sus cargos tienen una tarea nada fácil en un mundo urbanita. En segundo lugar, porque la mujer cazadora es doblemente perseguida, por urbanitas y por ecologistas radicales. Y como tercer motivo, porque dentro del sector de la caza, todavía hay ciertas reticencias hacia la mujer", ha expuesto Francisco Ramírez.

En su presentación, el consejero ha recordado que la igualdad efectiva es un "objetivo transversal" en el Gobierno de María Guardiola y destaca un dato: en el último curso del cazador organizado por la Federación Extremeña de Caza, más del 20% del alumnado era femenino. Se trata de la cifra más alta alcanzada hasta la fecha y ratifica una tendencia al alza registrada en los últimos tiempos. Así, si en el año 2012 no alcanzaban el 5%, en 2017 superaron el 10%, en 2021 llegaron al 15% y en 2024 rebasaron el 20%.

En línea con esta realidad social, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural está diseñando varias medidas que buscan propiciar una mayor presencia femenina en el sector cinegético. Así, la dirección general de Mundo Rural, Caza, Pesca y Tauromaquia preparará acciones concretas que facilitarán un mayor protagonismo de la mujer en distintas parcelas del sector cinegético regional, según ha avanzado el consejero.