Extremadura duplicará con fondos públicos el dinero que logren las empresas mediante 'crowdfunding'

En los últimos años se han creado nuevas alternativas para financiar los proyectos de quienes tienen una idea emprendedora y necesitan apoyo para ponerla en práctica. El crowdfunding, que prescinde de los intermediarios financieros tradicionales, ha tomado sin duda la delantera y se trata de una opción cada vez mas utilizada a la hora de iniciar o de ampliar un negocio. Consiste en una financiación colectiva, es decir, el emprendedor recibe pequeñas (a veces mayores) contribuciones económicas de un gran número de personas, generalmente mediante plataformas online. A cambio, una vez que el proyecto comienza a rodar, devuelve el apoyo en forma de recompensas (productos, entradas, viajes, tickets...) o participación en el proyecto. A veces ni siquiera hace falta, porque el respaldo se dio por apoyo a la causa, pero estos suelen casos con más componente social (pequeñas acntidades) que empresarial.

Pues bien. La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital ha iniciado el trámite para la puesta en marcha de un programa piloto de ayudas destinado a fomentar la financiación alternativa de proyectos empresariales mediante campañas de crowdfunding, con la publicación de esta medida en el Portal de Transparencia. Se trata de una iniciativa pionera, que cuenta con una inversión inicial de 300.000 euros. El objetivo de esta primera convocatoria es apoyar a 22 pymes extremeñas, incluyendo autónomos, que participen en campañas de crowdfunding de recompensa o inversión. El programa contempla una subvención del 50% del importe captado por las empresas a través de plataformas digitales, promoviendo así la validación de productos, la visibilidad empresarial y la reducción del riesgo financiero.

Campaña lanzada por la Junta de Extremadura para divulgar la nueva iniciativa de financiación. / EL PERIÓDICO

Enmarcado en el proyecto europeo Crowdfundmatch, financiado por el programa Interreg Europe, y cofinanciado con fondos FEDER en un 85%, el programa se configura como una acción piloto, cuyos resultados serán evaluados en 2026. En función del impacto alcanzado, se prevé su continuidad hasta 2029. Esta iniciativa también contempla el uso del modelo de matchfunding, en el que la Junta iguala las aportaciones privadas realizadas por los financiadores, generando un efecto multiplicador y fortaleciendo el ecosistema de innovación regional.

¿Qué proyectos pueden entrar?

Entre los objetivos generales del programa se encuentran el lograr un efecto multiplicador a través de la coinversión, implementar fórmulas de financiación público-privada y contribuir al aumento del impacto de los fondos de la Unión Europea en el tejido empresarial. Serán subvencionables aquellos proyectos consistentes en el desarrollo de nuevos productos, servicios y/o nuevas líneas de negocio, cuya financiación se obtenga mediante la captación de fondos a través de las plataformas de crowdfunding de recompensas o de inversión en una serie de líneas.

Con la implementación de un programa de estas características, subrayan desde la Consejería de Economía, las pymes de Extremadura de cualquier forma jurídica, incluido autónomos, tendrán la oportunidad de beneficiarse de nuevos modelos de financiación que les permitan validar la viabilidad de un producto o idea en el mercado, obteniendo financiación directa de consumidores e inversores, y reduciendo su riesgo financiero, a la vez que generan visibilidad y mejoran su competitividad.

¿Qué gastos se subvencionan?

En concreto, se trata de proyectos financiables a través de crowdfunding de recompensas, línea en la que se establece un límite máximo de gasto subvencionable de 20.000 euros, y proyectos financiables a través de crowdfunding de inversión, en cuyo caso el límite máximo del gasto subvencionable es de 150.000 euros. Las partidas que se subvencionan son las de personal, con un límite máximo del 30% del total del proyecto; los gastos de consultoría externa; la adquisición de herramientas, equipamiento, hardware y software de carácter avanzado, así como material fungible; y los gastos de producción, gastos de materiales, alquiler de espacios, alquiler de equipamientos, para el desarrollo de prototipos y pruebas para nuevos productos/servicios.

También se subvencionan los costes de comunicación, costes de materiales de difusión, diseño, actividades de marketing, promoción y difusión; costes logísticos de la campaña, como los derivados del envío de las recompensas; costes derivados de las transacciones realizadas en las plataformas de crowdfunding, y costes indirectos, estimados en el 10% de los gastos de personal.

Herramienta "clave" en tecnología o industria alimentaria

Se trata, en definitiva, de una medida "que representa un paso firme hacia una Extremadura más competitiva e inteligente, alineada con los objetivos europeos de transformación económica innovadora y sostenible", subraya la Consejería de Economía a través de un comunicado, en el que considera el crowdfunding como una herramienta "clave para democratizar el acceso a la financiación", especialmente en sectores estratégicos como la biotecnología, las energías renovables o el agroalimentario.

Desde la Junta subrayan que con este programa, Extremadura se posiciona "como referente en el uso de instrumentos financieros alternativos, promoviendo la colaboración público-privada y el desarrollo de políticas innovadoras que respondan a las necesidades reales del tejido empresarial".