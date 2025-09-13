Extremadura en riesgo: Estas son las joyas arquitectónicas del siglo XX en peligro

El valor y la belleza del patrimonio arquitectónico de Extremadura es indiscutible. A lo largo de los siglos, la fisonomía de los pueblos y ciudades de la región se ha modificado gracias a la impronta de sus moradores; huellas que en la actual centuria todavía resisten para embeleso de extremeños y visitantes. Estos edificios cuentan con notables protecciones, tanto nacionales como regionales e internacionales, que impiden cualquier estrago, que potencian su conservación y que nadie cuestiona.

Sin embargo, a lo largo del siglo XX, en las poblaciones de Extremadura se construyeron edificios que no gozan de esa defensa y que, tal vez, próximamente se conviertan en olvido por el desinterés de instituciones y particulares.

Para evitar esta indiferencia, la Fundación Docomomo Ibérico inicia una misión para proteger construcciones extremeñas destacadas por su arquitectura de calidad, innovadora y representativa del movimiento moderno.

Instituto El Bronces de Cáceres. / EL PERIÓDICO

Así, esta asociación sitúa las claves de la protección en el valor histórico y social, originalidad arquitectónica, autoría destacada y en el riesgo de desaparición. Y en esta situación se encuentran una veintena de edificaciones en ambas provincias extremeñas.

Este es el listado de edificios en Extremadura

Plaza del pueblo de colonización Hernán Cortés, de Don Benito. / Fundación Docomomo Ibérico

En la provincia de Badajoz:

Pueblos de colonización: Docomomo Ibérico destaca varios de los pueblos construidos por el Instituto Nacional de Colonización, como:

Yelbes (Medellín)

Valuengo (Jerez de los Caballeros)

Torrefresneda (Guareña)

Hernán Cortés (Don Benito)

Lácara (Montijo)

Edificios en Badajoz capital:

Escuela de Formación Profesional Acelerada para las Damas Catequistas (actual colegio Sopeña)

Cámara Urbana de la Propiedad (actual sindicato/sede UGT)

Instituto Provincial de la Higiene (actual centro de salud)

Complejo parroquial San Fernando (actual parroquia de San Fernando y Santa Isabel)

Casa de la Falange (actual Servicios Territoriales de la Junta de Extremadura)

Edificio de viviendas La Cuca

Otros edificios en la provincia:

200 viviendas en Fregenal de la Sierra

Burgo turístico de Orellana la Vieja (actual IES Hostelería y Turismo y Apartamentos Embalse de Orellana)

En la provincia de Cáceres:

Edificios en Cáceres capital:

Colegio Sagrado Corazón

Instituto El Brocense

Colegio público García de Paredes

Pueblos de colonización:

Pueblo de colonización de Casar de Miajadas

Pueblo de colonización de Pizarro (Campo Lugar)

Pueblo de colonización de Rincón de Ballesteros (Cáceres)

Patio del colegio Sagrado Corazón de Cáceres. / EL PERIÓDICO

La labor de Docomomo Ibérico se centra en catalogar y difundir la importancia de estas obras arquitectónicas, con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de su conservación y de que se les otorgue la debida protección oficial, como la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).