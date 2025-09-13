Extremadura saca pecho en la 'Pedal Spain': miles de kilómetros entre vías verdes y senderos azules

Es la 'Pedal Spain', la primera edición de la feria especializada en cicloturismo que se celebra este fin de semana en Zaragoza. El objetivo es posicionar a España como un destino de primer nivel a escala mundial. Allí la región se promociona como un lugar ideal para los aficionados de este tipo de actividades a través de un stand propio y la participación en la bolsa de contratación dirigida a profesionales.

La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura participará en la que será la primera feria temática sobre turismo en bicicleta del país, creada por una plataforma del mismo nombre, formada por 12 entidades del tejido asociativo y empresarial de este sector en colaboración con el Ministerio de Industria y Turismo.

¿Qué ofrece Extremadura?

La región cuenta con una amplia oferta relacionada con esta modalidad turística, en la que destacan los más de dos mil kilómetros de senderos y pistas, los cuatro Caminos Naturales Vías Verdes (La Plata, Monfragüe, Vegas del Guadiana y La Jayona) que junto con Desfiladero del Ruecas en Cañamero ostentan el distintivo de calidad 'Senderos Azul'.

A ello se suman otros Caminos Naturales y centros BTT con itinerarios balizados y señalizados en lugares como el Valle del Jerte, Monfragüe, Sierra de Gata, La Siberia y Alqueva.

Proyección internacional con tesoros locales

A estas infraestructuras se unen otras posibilidades como la Vía de la Plata, la ruta Eurovelo 1, que atraviesa Extremadura en su recorrido de 11.500 kilómetros desde Noruega hasta el sur de Portugal, o las once carreteras paisajísticas, tramos de baja intensidad de tráfico que discurren por entornos naturales de gran belleza.

En lo que va de año 2025 la Junta ha promocionado la oferta de cicloturismo y senderismo en eventos para público general, como Fitur y B-Travel Barcelona, y también en ferias especializadas, entre ellas, Fiets en Wandelbeurs, que tiene lugar en Utrecht (Países Bajos), y Salon du Randonneur en Lyon (Francia).