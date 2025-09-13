Juanra Ibérico apuesta por mostrar la riqueza de Cáceres a través de sus vídeos

Juan Ramón García, más conocido como 'Juanra Ibérico' en las redes sociales, ya cuenta con más de 80.000 seguidores en ambas plataformas. Este extremeño lleva más de diez años trabajando en el sector de los seguros, pero a finales del año pasado decidió lanzarse y comenzar a dar visibilidad a su región. “Desde siempre he grabado vídeos, aunque inicialmente era solo para mí. Con el tiempo he ido mejorando, todo de forma autodidacta”, comenta.

"Para el poco tiempo que llevo, he tenido la suerte de colaborar en programas de radio y revistas. Además, varias marcas y empresas ya están tocando a mi puerta".

Visibilidad

Ibérico se esfuerza por visibilizar la España vaciada y cuenta con el respaldo constante de su pareja, quien lo acompaña a todas partes y siempre está dispuesta a aportar su granito de arena en este recorrido a través de las redes sociales, una experiencia completamente nueva para él.

"Algo que tengo muy presente es poder ayudar de alguna forma a las zonas afectadas por los incendios, mi familia es de Las Hurdes y me afecta muy de cerca. También me da mucha rabia que partes de Extremadura no se conozcan, y por eso principalmente hago este tipo de vídeos".

Sierra de Gata

"Estuvimos en Guadalupe, Trujillo y Cáceres, y nos encantaron. Aquí en Cáceres nos han tratado muy bien en todos los lugares que hemos visitado, pero si tuviera que elegir uno, me quedaría con Sierra de Gata, por los pueblos tan maravillosos que tiene. Aunque, por mis raíces, siempre sentiré una especial conexión con Las Hurdes".

En relación al auge de las redes sociales, considera que este crecimiento es cada vez mayor y que se debería prestar más atención y dar mayor visibilidad al contenido de los creadores extremeños. "Las redes sociales deberían acercarnos más a las oportunidades, Extremadura tiene mucho que ofrecer".