El PSOE lleva el conflicto del transporte escolar en Extremadura al Defensor del Pueblo

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado que los socialistas denunciarán la situación del transporte escolar ante el Defensor del Pueblo y no descartan emprender otras acciones legales. Según Gallardo, el Gobierno de María Guardiola vulnera un derecho fundamental, la Educación, dejando a más de 5.000 escolares sin solución para ir a sus centros.

En un acto de partido en Malpartida de Plasencia, Gallardo ha calificado la situación como un "desastre" y ha denunciado que el Ejecutivo de Guardiola fomenta la brecha entre el medio urbano y el rural. El líder socialista ha criticado las "soluciones planteadas por el Partido Popular", como las clases online o el pago de 0,26 euros por kilómetro a las familias para llevar a sus hijos al colegio. "Guardiola se cree que la educación pública es la privada y lo mide en términos económicos", ha declarado.

El líder de los socialistas extremeños ha reconocido que las negociaciones pueden no ser fácil en cualquier ámbito, pero hay cuestiones sagradas que se han de cuidar y respetar, y "la Educación es una de ellas y Guardiola no puede imponer condiciones porque la final las empresas se rebelan", ha resaltado.

Gallardo, saludando a los militantes socialistas en Malpartida de Plasencia. / PSOE de Extremadura

Gallardo ha señalado que la Junta de Extremadura ha conseguido poner de acuerdo a toda la comunidad educativa, incluyendo a docentes, familias, empresas y sindicatos, en su rechazo a las medidas tomadas. El secretario general del PSOE extremeño ha recordado que no solo la Educación se encuentra en una situación caótica, sino también la Sanidad, con los extremeños protestando a las puertas de los centros de salud. "Todo como consecuencia del gobierno de la nada y la política de foto y foco de Guardiola, que se encuentra escondida y sin dar la cara", ha subrayado.

Y, en este sentido, el socialista ha animado a los alcaldes y secretarios locales del PSOE "a seguir trabajando como han hecho durante el mayor desastre medioambiental que ha asolado Extremadura este verano. Sois la esperanza del futuro", ha insistido.

Jornadas formativas

El secretario general del PSOE de Extremadura ha hecho estas declaraciones en un acto de presentación de secretarios locales, junto al secretario general de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina. Unas jornadas que ha valorado como necesarias no solo para la formación de los mismos, sino como espacio de ocio y reflexión entre la militancia para salir más fuertes de cara a las elecciones de 2027. Y ha recordado que "tenemos la fuerza de un partido que hasta en las peores circunstancias ha tenido una militancia activa".