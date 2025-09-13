Restablecida la circulación en la N-523 (Cáceres-Badajoz)

La Guardia Civil anuncia la reapertura de la carretera nacional 523 (Cáceres-Badajoz), en el kilómetro 28.

Según se informó ayer, este sábado de procedía al corte total para retirar un vehículo articulado accidentando. El corte comenzó a las 9.00 horas y a las 10.05 se ha restablecido la circulación.

El destacamento de Tráfico de la Guardia Civil estableción rutas alternativas por la autovía A5/A66 y de Badajoz a la Roca de la Sierra o a Puebla de Obando.

Los trabajos han durado menos de lo previsto, dado que la previsión era que la circulación quedara interrumpida entre las 9 y 13 horas.