Otros 16 incendios forestales en la última semana queman 27 hectáreas en Extremadura

El Plan INFOEX ha intervenido durante la semana del 8 al 14 de septiembre en 33 incidentes ocurridos en Extremadura, de los que 16 han sido incendios forestales, que han afectado a una superficie aproximada de 27 hectáreas, a la espera de las mediciones oficiales. De ellos, diez se han producido en la provincia de Badajoz y 6 en la provincia de Cáceres.

Cabe reseñar que durante esta semana no ha tenido lugar ninguna incidencia destacable, a excepción de un único incendio de nivel 1 que se declaró en el término municipal de Medellín.

En cuanto a la predicción meteorológica para la semana que comienza, la región se encontrará bajo la influencia de una dorsal anticiclónica, lo que significa un aumento de las temperaturas y ambiente de estabilidad atmosférica. Las temperaturas máximas podrán superar los 30º, pero las mínimas rondarán los 16º.

Aún sin precipitaciones

También se prevé una elevada recuperación de la humedad relativa durante la madrugada, que acompañada de vientos de carácter flojo en general, hacen que las condiciones meteorológicas ante un posible incendio no sean muy desfavorables. Pero, no obstante, hay que tener en cuenta la falta de precipitaciones y el estrés hídrico que acumula la vegetación, lo que hace que esté altamente disponible, por lo que el riesgo de incendios sigue siendo elevado.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura recomienda que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.