Extremadura prevé producir el 20% del hidrógeno verde en 5 años y ser referente nacional

Extremadura aspira a convertirse en un referente nacional y europeo en la producción de hidrógeno verde. Esta energía, que utiliza el agua como materia prima y se genera a partir de fuentes renovables como la solar o la eólica —tres recursos clave en la región—, es una pieza fundamental en la transición energética. Por ello, el objetivo es que en 2030 Extremadura produzca el 20% del hidrógeno verde a nivel nacional, contribuyendo así a la neutralidad climática marcada por la Unión Europea en su estrategia de descarbonización industrial.

Así lo ha señalado la directora general de Industria, Energía y Minas, Raquel Pastor, en la Jornada de Gobernanza del Hidrógeno Verde de la Mesa del Hidrógeno, organizado por el Clúster de la Energía de Extremadura.

3 ingredientes que priman en la región

La directora general ha defendido la idea de que la región puede ser referente nacional y europeo en el crecimiento del hidrógeno verde porque "disponemos, en gran cantidad, de sol, agua y terreno, ingredientes fundamentales para producir hidrógeno verde".

En este sentido, ha apuntado que "desde el Gobierno de Extremadura pensamos que es necesario desarrollar una hoja de ruta para aprovechar las oportunidades tecnológicas, industriales y sociales vinculadas al crecimiento de la producción, almacenamiento y distribución del hidrogeno verde".

Extremadura, en el primer corredor de la UE

Además, Pastor ha destacado la posición ventajosa que tiene la región al formar parte del Corredor H2med "que es el primer corredor de hidrógeno verde de la Unión Europea, un proyecto para conectar la Península Ibérica con el resto de Europa, y que pasará por 51 municipios extremeños".

Por su parte, el director general de Sostenibilidad, Germán Puebla, ha indicado que "en este momento tenemos 7 proyectos en marcha, algunos muy avanzados en cuanto a tramitación medioambiental, y diversas compañías están llevando a cabo más proyectos de hidrógeno verde, que convertirán a Extremadura en líder de las energías renovables".

Reclaman una ley para impulsar esta energía

El Clúster de la Energía de Extremadura ha solicitado al Gobierno central que impulse una ley para fomentar el hidrógeno verde con el objetivo de facilitar “más certidumbre” a los proyectos en este área.

El presidente de la organización empresarial, Vicente Sánchez, ha afirmado que la Unión Europea (UE) ya cuenta con una normativa en este ámbito, pero España “no ha traspuesto todavía al cien por cien esta norma”.

Según ha expresado, España debe afrontar esta norma “lo antes posible”, pues distintos países europeos o iberoamericanos llevan a cabo ya una importante estrategia en torno al hidrógeno verde, al tratarse de una energía “no solo destinada a la movilidad, sino también con otras muchas más aplicaciones”.

Sánchez ha explicado que en Extremadura hay muchos inversores interesados en este sector, y no en vano se cuenta ya con siete proyectos en marcha, pero “es necesario dar más certeza a través de esta normativa”.