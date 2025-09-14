Contra el fraude en el alquiler turístico
Extremadura representa el 0,34% de los establecimientos turísticos ilegales de España, según la asociación extremeña Aptuex
Desde la organización se aclara que la normativa regional solo reconoce la figura del apartamento turístico y no permite las viviendas de uso turístico
Extremadura destaca a nivel nacional por el alto nivel de cumplimiento de la normativa en el sector del alquiler turístico. Así lo afirma la Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (Aptuex), que valora positivamente los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que revelan la revocación de 181 alojamientos ilegales en la región. Esta cifra representa solo el 0,34% del total nacional de revocaciones, que asciende a 53.876, según Aptuex.
Javier Gutiérrez Rubio, presidente de la asociación extremeña, subraya que "la baja cifra de irregularidades demuestra la profesionalidad de los gestores y empresarios turísticos extremeños. La cifra en Extremadura es muy reducida en comparación con otras comunidades, lo que demuestra que aquí los gestores y empresarios turísticos trabajamos con seriedad". Y, en este sentido, la asociación muestra su apoyo a las medidas para combatir el fraude y garantizar la competencia justa en el sector.
Además, Aptuex remarca que la normativa autonómica de Extremadura solo reconoce la figura de apartamento turístico, a diferencia de otras comunidades que también permiten las viviendas de uso turístico. Por ello, matiza que las revocaciones en la región se corresponden con establecimientos que intentaron inscribirse en el registro estatal, pero no cumplieron con los requisitos necesarios para obtener su licencia.
Dificultades con el registro online
No obstante, Aptuex denuncia las graves deficiencias de la plataforma telemática para el registro de alojamientos. Según la asociación, el sistema online es "excesivamente complejo, poco intuitivo y sufre frecuentes errores técnicos", lo que genera inseguridad jurídica y el riesgo de sanciones para los empresarios que desean cumplir con la normativa.
"Cualquier gestión que las administraciones organizan de forma telemática acaba teniendo fallos. Es imprescindible que el registro único cuente con la capacidad técnica suficiente para dar servicio, y que se habiliten procedimientos más ágiles", recalca Gutiérrez Rubio.
Por último, la asociación insiste en la necesidad de mejorar herramientas como este registro único y la ventanilla digital del ministerio, "siempre que se apliquen con criterios de transparencia y simplicidad para no generar confusiones terminológicas entre las distintas figuras de alojamiento turístico", apostilla.
