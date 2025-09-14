La mitad de fallecidos en accidentes de tráfico en Extremadura tomaron alguna sustancia tóxica

Algo más de la mitad de los fallecidos en accidentes de tráfico en Extremadura durante 2024 había consumido alcohol, drogas o psicofármacos. Es lo que se desprende de la Memoria 2024 de hallazgos toxicológicos en víctimas de accidente de tráfico, elaborada por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) con la colaboración de siete Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico.

En concreto, fueron 14 de un total de 27 análisis los que detectaron la presencia de este tipo de sustancias, una proporción que va, además, en consonancia con la que arrojaron los resultados del año anterior. Así, en 2023, cuando la cifra de fallecimientos en las carreteras de la comunidad autónoma fue la más alta de la última década, 30 de las 47 necropsias realizadas confirmaron la ingesta de alguno de estos compuestos. En 2022 los datos fueron muchos menos preocupantes, tanto por ser inferior la cifra de muertes en siniestros viales como por estar presentes en menor medida en ellas el alcohol, las drogas y los psicofármacos, algo que se comprobó en 8 de las 26 personas que perdieron la vida en aquellos doce meses en la red viaria.

A efectos de este informe, resultado positivo se considera cuando se constata la presencia de cualquier droga de abuso o psicofármaco, sin tener en cuenta la cantidad, o una concentración de alcohol en sangre superior a 0,1 gramos por litro.

Alcohol, la más presente

La memoria constata que el alcohol sigue siendo la sustancia más detectada, ya que estuvo presente en nueve de las víctimas mortales, dos de las cuales lo habían tomado en combinación con psicofármacos.

Teniendo en cuenta el rol de la víctima, los análisis revelaron el consumo en 11 de los 20 conductores fallecidos, siete de ellos en la provincia de Cáceres y cuatro en la de Badajoz.

Por rango de edad, 2 de estos conductores estaban en la franja que va de los 35 a los 44; tres en la de los 45 a los 54; dos contaban de 55 a 64; e igual número había cumplido al menos los 65. En cuanto a la sustancia detectada en las pruebas, siete de estos conductores habían tomado alguna bebida alcohólica (en dos combinadas con psicofármacos). Estos medicamentos aparecieron, en solitario, en los análisis de otros dos fallecidos, mismo número de los que habían consumido cocaína.

La memoria también desagrega los resultados atendiendo al tipo de vehículo en el que se desplazaban las víctimas mortales. De los siete conductores que dieron positivo, siete manejaban un turismo, dos una furgoneta y otros tantos una moto.

En todo el país, el 48,2% de los conductores fallecidos en accidente de tráfico y sometidos a autopsia y análisis toxicológico en 2024 dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos. El alcohol se detectó en un 34,4% del total de conductores fallecidos, lo que significa un aumento del 1,6 % con respecto a 2023. Estos datos «avalan» la bajada de la tasa de alcohol que se fija en el proyecto de ley que está en tramitación parlamentaria, cuyo objetivo es la ‘tolerancia cero’, dijo el director general de Tráfico, Pere Navarro durante la presentación de estos datos.

«Lo de conducir o lo de desplazarse es un tema serio, no es algo banal. Para ambas situaciones se necesitan los cinco sentidos, hay que estar en lo que hay que estar. Y la prueba es esta, la mitad de los fallecidos, tanto peatones como conductores, no estaban en condiciones», añadió.

La cocaína apareció en el 9,7% de los conductores fallecidos constatándose así «un freno en la marcada tendencia al alza» en el consumo de esta sustancia que se venía dando en los últimos años, con una caída del 3,5% de casos positivos. En este punto, el responsable de la DGT explicó que este año se van a realizar 140.000 controles de drogas para evitar la impunidad de los conductores, 20.000 más de los que estaban previstos. La memoria también recoge que el 42,6% de los 195 peatones fallecidos por atropello dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos.

Datos «demoledores»

El fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Mario Jesús Sanz, calificó estos datos de «demoledores» y, aunque reconoció que algunos de ellos invitan al optimismo, avisó del riesgo de normalizar las cifras. De acuerdo a los datos de la memoria, uno de cada cuatro fallecidos cometía un delito contra la Seguridad Vial mientras iba conduciendo, adujo el fiscal

El año pasado se dictaron 47.103 condenas por delitos de conducción bajo los efectos del alcohol y drogas. Esa cifra supone un descenso respecto a 2023, que rondaron las 50.000. Ello, subrayó, no se explica porque haya habido una relación en los controles policiales, sino que apunta a «unos brotes verdes» en las conductas de los conductores, si bien habrá que esperar a comprobar si esta tendencia se consolida o se vuelve a cifras anteriores.