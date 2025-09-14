La sanidad extremeña renueva su mobiliario: 1.425 camas, 2.010 sillones y 300 sillas de ruedas

Más recursos para la sanidad extremeña. La Junta de Extremadura ha sacado a licitación pública, por un importe de 15.321.800 euros (impuestos incluidos), un contrato dividido en 18 lotes destinado al suministro, instalación y puesta en marcha de mobiliario clínico para diversos centros del Servicio Extremeño de Salud (SES). Según lo recogido en la plataforma de contratación estatal, las empresas interesadas han podido presentar ofertas hasta el 12 de septiembre y el plazo de ejecución de los trabajos, una vez adjudicados, será de 36 meses.

Cabe indicar que en el concepto de mobiliario clínico se engloban las camas (en sus distintas modalidades), colchones, sobrecolchones, mesillas, sillones, sillas de ruedas, taquillas y camillas hidráulicas a suministrar, entre otros enseres. Según manifestó en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo autonómico, Elena Manzano, esta renovación se llevará a cabo por primera vez en 20 años, a pesar de tratarse de algo "tan necesario y esencial" para el adecuado funcionamiento de los servicios sanitarios. "Nuevamente, es el compromiso de un Gobierno que invierte en sanidad pública", apostilló.

El mobiliario

En concreto y, a tenor de lo recogido en el pliego de prescripciones técnicas, se contempla el suministro de 750 camas de hospitalización y otras tantas con lateración, mientras que con monitorización ascenderán a 285. En esta línea, se requieren camas bariátricas (27), pediátrica (60), báscula (12), UCI (45), UCI respiratorio (15), de partos (24), colchón cama (405) y en su modalidad híbrida (150), además de sobrecolchón de prevención UPP (255).

Por otra parte, se incluye la dotación de 1.425 mesillas para las habitaciones de los centros sanitarios, 2.010 sillones para los pacientes y 195 destinados a los tratamientos. También se prevé la adquisición de 300 sillas de ruedas, 405 taquillas para las habitaciones y 810 camillas hidráulicas. "Suministro, transporte, instalación completa, montaje y ajuste del mobiliario en la sala designada serán a cargo de la empresa adjudicataria", indica.

El Consejo de Gobierno autorizó en julio esta contratación mediante un acuerdo marco, que pretende servir como sistema de racionalización de la contratación, consistente en la adquisición de este mobiliario conforme se necesite, bien por obsolescencia tecnológica del material existente o bien por su deterioro. El periodo de garantía mínima de los productos que se adquieran, incluidos componentes y accesorios, será de dos años.