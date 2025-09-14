Del plante total a la búqueda de autobuses: las familias extremeñas se organizan para este lunes

Son varias las medidas que han comenzado a planificar este fin de semana las familias de distintos pueblos extremeños ante la falta de cobertura de unas 223 rutas escolares, una situación que afecta a alrededor de 5.000 alumnos de toda la región. La ausencia de acuerdo entre algunas empresas de transporte y la Junta de Extremadura, ha obligado a los padres a buscar soluciones por su cuenta. Algunos se están organizando con vehículos particulares para llevar y recoger a sus hijos, otros han contactado con empresas privadas para contratar autobuses y, en algunos municipios, la respuesta es de protesta: optan por el plante total.

Sergio Figueroba, vecino de Vivares (Badajoz), con dos niñas de 9 y 12 años, tilda de "fatal" la situación. Desde que comenzaron las clases el pasado jueves, los residentes de la localidad han decidido coordinarse: cada día acuden a la parada donde debería pasar el autobús aquellos padres que pueden encargarse, y seguirán haciéndolo durante la semana si el problema persiste.

Más de 30 alumnos sin transporte

Otra cuestión es la cantidad de niños que deben trasladarse desde este municipio hasta el IES Luis Chamizo, situado en Don Benito. "Son más de 30 alumnos así que tienen que ir varios coches. Yo no puedo hacerlo por mi horario y me fui a trabajar con toda la incertidumbre de cómo iban a vivir mis hijas su primer día", relata.

Para Figueroba, las soluciones temporales planteadas por la Consejería de Educación, que pasan por las clases telemáticas y el pago del kilometraje a los afectados, son solo "parches", porque "el problema es que tenemos que trabajar y muchos no podemos encargarnos. Mi mujer, por ejemplo, tampoco puede ir. Hay familias que no cuentan con un vehículo para poder desplazarse hasta Don Benito".

También se refiere al temor de que sus hijas viajen en los vehículos de otras familias: "Es una gran responsabilidad. Nuestra mayor preocupación ahora es la incertidumbre de no saber cuánto tiempo se va a alargar esto".

"Están abandonando a las familias rurales"

Figueroba es además maestro de Educación Primaria y desde su perspectiva en el ámbito educativo "un niño no puede estar frente a una pantalla de manera permanente. No tiene sentido que esté solo durante tantas horas. Es que la sola idea de pensar que las clases a distancia son una solución me parece una manera de decirnos que abandonan a las familias rurales. Es una brecha entre los alumnos que pueden asistir a las clases y los que no".

Varios niños de Vivares en la parada de autobús en la que inician la ruta escolar hasta el IESLuis Chamizo. / Cedida

En cuanto a la falta de acuerdo entre la Junta y las empresas de transporte, se pregunta si realmente se trata de una partida de dinero que no puede afrontar el Ejectivo regional: "No sé cuál es el problema real, pero me parece decepcionante. Estamos hablando de una enseñanza obligatoria para menores de edad. El transporte escolar es un servicio fundamental yo no me lo puedo creer viniendo de alguien que está al mando de la educación en Extremadura".

Él está especialmente preocupado por sus hijas, porque no entienden la situación. "¿Yo cómo les digo que no pueden ver a sus compañeros y que encima van a estar solas? Es que me llevo las manos a la cabeza, esto es tercermundista", denuncia.

Plante absoluto en Brozas

Por su parte, Ana Escobero, vecina de Brozas (Cáceres) y madre de una menor que acaba de comenzar primero de Bachillerato, detalla que apuestan por la opción de manifestarse desde hoy mismo: "Necesitamos que se nos escuche y meter presión para que este problema se arregle de una vez".

Las familias de la localidad están valorando incluso que los estudiantes no asistan a las clases ni se conecten de manera online porque "la idea de protestar y luego llevarles al instituto es incongruente". Para unir fuerzas, se han puesto en contacto con Navas del Madroño, un municipio cercano, y les han explicado la actuación que van a seguir, aunque no saben si se sumarán a las protestas.

Carlos Gil

Allí la situación preocupa especialmente a los alumnos de segundo de Bachillerato, que no pueden permitirse faltar. Escobedo confirma que en Brozas las protestas serán diarias, alrededor de las ocho de la tarde en la parada de autobús, "hasta que se nos dé una solución definitiva".

En Ceclavín, Aida Cortés —madre de otra alumna de primero de Bachillerato— explica que los padres del municipio y de Zarza la Mayor han decidido contratar un autobús privado para que sus hijos puedan llegar al IES San Pedro de Alcántara: "Ayer nos reunimos en el pueblo y al final decidimos hablar con una empresa de aquí, por si esto sigue, para que el lunes los puedan llevar".

La cronología de la incidencia

El pasado jueves tuvo lugar el día de bienvenida para los alumnos de enseñanza obligatoria. Dos horas antes de empezar la presentación, en el instituto de Alcántara avisaron a través de Rayuela de que no habría rutas. En Vivares, en cambio, la información llegó por el alcalde, Jairo Pino.

"Nosotros tuvimos conocimiento de la resolución de adjudicaciones directas de las rutas por parte de la Junta. En cuanto supimos qué empresa era la adjudicataria —Autocares Masa Gómez S.L— nos pusimos en contacto con ellos, pero nos informaron de que no iban a prestar el servicio", relata Pino.

Desde el Ayuntamiento emitieron un mensaje a través del bando móvil para informar a los afectados. "Hay mucha crispación e incertidumbre, porque hasta el mismo jueves no sabíamos con certeza si iba a venir el autobús o no. Las familias están indignadas, porque sienten que hay ciudadanos de primera y de segunda. Esto nunca había pasado, es algo histórico. Alguna vez ha habido problemas puntuales con rutas, pero nunca algo de esta magnitud", señala el alcalde.

De doce rutas, solo una en funcionamiento

En Vivares hay dos rutas: una lleva a tres alumnos a los institutos Donoso Cortés, Pedro de Valdivia y Cuatro Caminos, en Don Benito. La otra es la mayoritaria, con 33 alumnos que van al IES Luis Chamizo. De las doce rutas que llegan a este instituto, solo funciona una. "El Luis Chamizo es un centro al que acuden alumnos de toda la comarca, por lo que depende en gran medida del transporte escolar. Gracias a la información que difundimos en Vivares, también se enteraron vecinos de localidades cercanas y pudieron organizarse a tiempo para llevar a sus hijos, pero la situación es cada vez peor en los pueblos... No es que nos vayamos, es que parece que nos están echando".

A la espera de una solución definitiva, el retorno escolar en estos territorios está siendo especialmente complicado. Las alternativas adoptadas son muy diversas, pero el sentimiento es compartido: falta de planificación, abandono del mundo rural y ausencia de un servicio básico para garantizar la formación obligatoria de los menores.