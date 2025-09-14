Estos son los retos de UGT para el nuevo curso político en Extremadura

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, la creación de más puestos de trabajo y de mejor calidad, así como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) por encima del Índice de Precios de Consumo (IPC) son los principales retos que se marca el sindicato UGT de Extremadura para el nuevo curso político.

Así lo indicó el pasado viernes en rueda de prensa la secretaria regional del sindicato, Patrocinio Sánchez, quien incidió en que este nuevo curso comienza con la negociación de los presupuestos regionales de 2026 en el horizonte y con el deseo de que haya consenso "y sean pactados, en la medida de lo posible", aunque consciente del "clima de crispación" actual.

Sánchez también señaló como objetivos retomar el diálogo social, ya que el último acuerdo que se firmó con gobierno y patronal fue hace seis meses -el Plan de Empleo de 2025-, y no hay noticias del correspondiente a 2026, ni del Plan Estratégico de Industrialización, ni del Plan de Turismo.

Empleo

En materia de empleo, pese a reconocer que "hay buenas cifras", manifestó que sigue sin ser de calidad en determinados sectores y segmentos como los parados de larga duración o las mujeres, por lo que hay que seguir reclamando políticas activas de empleo centradas en estos colectivos.

En este sentido, instó a que se lleve a cabo el anuncio de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de modificar el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), y que se avance en los numerosos proyectos industriales anunciados ya que, por ejemplo, sobre el de la gigafactoría de Navalmoral de la Mata "no se ha vuelto a oír nada" y de ellos depende el cambio del modelo productivo.

Subida salarial

En materia salarial, precisó que el objetivo es reforzar la negociación para lograr incrementos, por encima del IPC en el caso del SMI y donde no hay negociación colectiva, e "ir al máximo" cuando si hay convenios. No obstante, reconoció que esa labor es más fácil en grandes empresas o sitios con mucha fuerza sindical, ya que hay más capacidad de movilización y más capacidad de reacción "pero hay otros donde hay muchísimos trabajadores y trabajadoras que tienen convenios colectivos muy bajos".

Respecto a la reducción de la jornada laboral, insistió en que, pese a que se tumbó su tramitación en el Congreso de los Diputados, se seguirá "peleando" porque "es una carrera larga", ligado al registro horario digitalizado y reiteró su rechazo a las horas extraordinarias, muchas de las cuales luego no se pagan.

Seguridad laboral

En materia de seguridad y salud en el trabajo, tras recordar que el año pasado se registraron 26 accidentes mortales y en el primer semestre de 2025 un total de siete, la secretaria regional insistió en la necesidad de que la inspección de trabajo esté "totalmente reforzada" y con inspectores "suficientes" que puedan acudir a los centros.

Otro de los retos del curso político es la vivienda, pidiendo alquileres "accesibles", políticas para la construcción de viviendas públicas y la regulación de los apartamentos turísticos. Por último, tras instar a la Junta a "seguir trabajando" en pro de la igualdad de las mujeres y en materia de prevención de asesinatos, Sánchez recordó que en la negociación colectiva las personas LGTBI también deben estar incluidas.