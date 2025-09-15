Todas las comunidades rechazan la nueva PAC de Bruselas: Extremadura teme "desigualdades"

Los consejeros autonómicos de Agricultura han rechazado este lunes, de forma unánime, la propuesta de la Comisión Europea sobre el diseño y los presupuestos de la futura Política Agraria Común (PAC), durante el consejo consultivo presidido por el titular del ministerio, Luis Planas. En el encuentro se ha preparado el próximo Consejo e Ministros del ramo en la UE (días 22 y 23), que abordará la propuesta de Bruselas para el presupuesto 2028-2034.

Planas ha pedido a las autonomías apoyo y una «estrategia» frente a la propuesta de la CE, que el Gobierno español ve insatisfactoria. El proyecto de Bruselas plantea incluir la PAC en un megafondo, en el que los países comunitarios tendrán más responsabilidad.

Extremadura: "rechazo frontal"

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de Extremadura, Mercedes Morán, ha advertido de que, con la nueva propuesta, «la política agraria dejará de ser común» y habrá «desigualdades», por lo que España debe mantener un «rechazo frontal» con la «unidad» de las autonomías.

Asimismo, Extremadura ha pedido a Planas que active el mecanismo de crisis ante la situación «muy complicada» que afronta la ganadería por la lengua azul.

Desde Aragón también se defiende «una postura conjunta» de España para que la PAC «mantenga unos fondos específicos».Castilla-La Mancha insta al ministerio a «no caer en la trampa» de la propuesta de Bruselas. El País Vasco ha mostrado su «preocupación» porque no se conoce «ni la cuantía ni la distribución de las diferentes líneas de acción».

Desde La Rioja consideran que el presupuesto de la PAC «debe ser como mínimo» el actual. «Se pretenden reducir un 23% los recursos», alerta la Comunidad Valenciana. Andalucía advierte que, en la nueva propuesta, los agricultores quedan al «albur» de la voluntad de cada uno de los Estados miembros.