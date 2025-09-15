El número de afiliados extranjeros aumenta en Extremadura por encima de la media nacional

La cifra de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social se elevó a 20.319 el pasado agosto en Extremadura, un 9,7% más que en el mismo mes del año anterior, y también por encima del crecimiento medio del país, que fue incluso negativo el mes pasado (-0,15%).

Por provincias, el número de cotizantes subió un 10,37% en Badajoz y un 8,7% en Cáceres, según los datos publicados este lunes por el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEx). Concretamente, del total de empleados foráneos, 12.401 se encuentran en la provincia pacense (61%) y 7.918 en la cacereña (39%).

Rumanía y Portugal

De total de cotizantes, el 56% son hombres y el 44% mujeres. Atendiendo al origen de los trabajadores, en Extremadura, casi cuatro de cada diez trabajadores extranjeros (7.595) proceden de países de la Unión Europea, principalmente de Rumanía (3.897) y de Portugal (2.621).

Por regímenes, el 84% de los afiliados extranjeros cotizan al General -que incluye el General, Agrario y de Empleados de Hogar-, mientras que el de autónomos representa el 16% restante.

No obstante, Extremadura continúa en la parte más baja de la tabla respecto a afiliación de extranjeros.

De los 1,3 millones llegados desde 2015 a España, prácticamente siete de cada 10 del total (69,3%) han optado por desarrollar su nueva vida en alguna de las cuatro comunidades con mayor oferta de empleo: Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía. En cambio, Navarra, Asturias, Cantabria, La Rioja y Extremadura, con 7.166 (0,5%) son las comunidades que reciben menos.

Datos nacionales

A nivel nacional, la cifra de extranjeros afiliados ascendió a 3.069.269, el 30% de ellos procedentes de países de la Unión Europea.

La Seguridad Social ha perdido en España una media de 22.079 afiliados extranjeros en agosto, un 0,15% menos que en el mes anterior, con lo que el octavo mes de 2025 se cerró con 3.069.269 ocupados foráneos, según ha informado este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Del total de extranjeros afiliados al finalizar agosto, 935.368 procedían de países de la UE (30,5%) y 2.133.901, de terceros países (69,5%). Los grupos de ocupados extranjeros más numerosos son los trabajadores procedentes de Marruecos (343.330 cotizantes), Rumanía (334.903), Colombia (252.550), Italia (214.144), Venezuela (203.990) y China (126.383).

En términos desestacionalizados, la afiliación de extranjeros ha subido en 47.864 cotizantes (+1,6%), hasta los 3.047.089 afiliados.

El Ministerio ha destacado en un comunicado que en el último año se han sumado a la Seguridad Social casi 200.000 ocupados extranjeros, un 6,9 por ciento más.

"Tres millones de trabajadores extranjeros han elegido nuestro país para desarrollar su vida y de esta forma, contribuyen a que la economía crezca y a garantizar nuestro futuro. Son fundamentales para el sostenimiento de nuestro Estado de bienestar", ha resaltado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.