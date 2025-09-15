El PSOE extremeño interpone un recurso al TSJEx y Unidas pide el cese de la consejera por la crisis del transporte escolar

La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) para denunciar "la decisión unilateral de la Junta de Extremadura y su presidenta Guardiola, de establecer, sin ningún sustento jurídico, las clases online a los niños y niñas de la región afectados por la crisis del transporte escolar". Así lo acaba de anunciar este lunes, en una comparecencia en la que además ha comunicado que los socialistas se han dirigido también al Defensor del Pueblo "ante la vulneración de un derecho fundamental como es la educación para los niños y niñas del medio rural".

Cinco días después de que más de 200 rutas quedaran desiertas y unos 5.000 alumnos no tengan un recurso público para llegar a sus clases, el PSOE de Extremadura ha exigido edste lunes "soluciones urgentes" para alcanzar cuanto antes la normalidad en el curso académico extremeño, que nunca “ha vivido un desastre de esta magnitud”, ha declarado la portavoz socialista, quien a su vez ha considerado el conflicto como "el mayor atentado al medio rural extremeño al vulnerar la igualdad entre ciudadanos de las ciudades y de los pueblos".

Mociones en todos los ayuntamiento

El PSOE presentará asimismo mociones en todos los ayuntamientos de la región "para defender los derechos de la ciudadanía y defender el medio rural", en el marco del modelo "defendido siempre por los socialistas y en contra de la lapidación de derechos que conllevan siempre los gobiernos del PP", ha dicho Gil Rosiña. Los socialistas también han pedido informes jurídicos y administrativos en la Asamblea de Extremadura para conocer de cerca las propuestas planteadas por la presidenta Guardiola hasta ahora para atajar el problema.

“La gente paga impuestos en esta región para que sus hijos tengan asegurado el derecho a la educación en igualdad de condiciones, se viva en Carmonita o en Badajoz, en Vivares o en Cáceres ,y la incapacidad de este gobierno ha destrozado esa igualdad", ha denunciado Gil Rosiña.

"Guardiola se esconde"

La portavoz ha esgrimido que lo que está ocurriendo es consecuencia de la "incapacidad manifiesta de la presidenta Guardiola para resolver lo ordinario y hacer que los recursos fundamentales funcionen en Extremadura". Acusa a Guardiola de "esconderse" y de "reventar por los aires cualquier acuerdo que garantizara el inicio del curso”.

En este sentido, los socialistas han pedido que la máxima responsable del gobierno extremeño “dé la cara y explicaciones al mundo rural.Que se dirija a las familias de Extremadura y explique cómo va a garantizar que los niños de los pueblos son iguales que los de las ciudades”.

Unidas: una "broma de mal gusto"

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reclamado este lunes el cese de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, por la situación del transporte escolar en el inicio del curso escolar y por plantear soluciones al conflicto que son una "broma de mal gusto" que además agravan el problema.

De Miguel, ha lamentado que cinco días después del inicio del curso escolar siga habiendo en la región 5.000 estudiantes "sin poder acudir a sus centros educativos" y asegura que las medidas "en vez de solventar el problema lo agravan aún más".

De hecho, De Miguel ha asegurado que esas propuestas cargan en las espaldas de las familias y los docentes "la incapacidad de este gobierno". La portavoz ha rechazado las clases telemáticas, ya que asegura que éstas requieren de una planificación y adaptación curricular, "algo que no se está produciendo".

Pero también considera que es "inviable" que muchas familias, especialmente las más vulnerables, puedan ponerlas en marcha "porque una familia que tenga tres hijos necesita de tres ordenadores, tres espacios diferenciados, tres cascos y micrófonos, además de internet que soporte tres conexiones durante más de cinco horas".

"¿Quién puede dejar a sus hijos sin supervisión durante esas horas delante de un ordenador?", ha añadido De Miguel en una rueda de prensa este lunes en Mérida.

En el mismo sentido se ha referido a otra de las medidas propuestas, como es el pago del kilometraje a las familias que lleven a sus hijos a los centros educativos. Asegura que es un "insulto". "¿Qué pasa con las familias que no tengan coche o las que no las puedan llevar?", se ha preguntado.

"El desprecio a la Educación pública de este gobierno es muy preocupante y su soberbia e incapacidad de llegar a acuerdos roza la ilegalidad", ha afirmado De Miguel, quien ha anunciado que, después de estudiar las acciones judiciales que su grupo puede emprender ante esta situación, la elevarán ante el Defensor del Pueblo, "porque se está vulnerando el derecho constitucional a la Educación".

Vox apunta a Guardiola como "responsable última"

De otro lado, el portavoz adjunto de Vox en la Asamblea, Álvaro Luis Sánchez-Ocaña, ha apuntado este lunes a la presidenta de la Junta, María Guardiola, como "responsable última" de la gestión "nefasta" del transporte escolar en Extremadura porque "es quien ha confiado en la consejera de Educación".

"Hacemos responsable a la Junta de Extremadura, a la presidenta en este caso, María Guardiola y a la consejera de Educación, porque es una gestión nefasta de un servicio que ya está pagado con el dinero de todos", ha remarcado en una comparecencia ante los medios este lunes en Mérida.

Así, ha indicado que hay que esperar a que haya "solucionado el problema" para luego pedir "responsabilidades políticas". "Lo tendremos que ver, pero de momento no podemos pedir una dimisión sin soluciones y que escurran el bulto... ", ha indicado.

De igual modo, ha lamentado que, mientras que cuestiones como la Educación o la Sanidad deben ser "prioritarias" en Extremadura, el Gobierno regional esté destinando gasto "superfluo" a cuestiones como el mantenimiento de menores migrantes o cooperación.

"No nos cansamos ni nos cansaremos de denunciar que lo prioritario en cualquier sociedad debe ser garantizar el acceso a la educación, poner todos los recursos posibles, tanto en Educación como Sanidad y Empleo", ha sentenciado.