Las ayudas por los incendios a agricultores y ganaderos extremeños estarán listas de forma "inminente"

Las ayudas de la Junta de Extremadura para los agricultores y ganaderos afectados por los incendios forestales que han tenido lugar este verano en la región estarán listas de forma "inmitente". Así lo ha señalado este martes el director general de Agricultura y Ganadería, José Manuel Benítez, quien ha subrayado que primero se han hecho las evaluaciones del terreno para medir el impacto de los daños tras la reactivación de focos en varias zonas.

Durante la Comisión de Agricultura de la Asamblea de Extremadura, Benítez ha asegurado que el Gobierno regional ha estado trabajando para que estas medidas proporcionen todas las garantías, de forma que tengan "los menores trámites posibles" y que se habilitarán "con la mayor brevedad".

Tipos de ayudas

Las subvenciones serán directas a todas aquellas propiedades que hayan sufrido daños, siempre que estén inscritas en el registro de explotaciones agrarias. Serán no retornables en el caso de parcelas permanentes como cerezos, olivares, castaños y cultivos asociados a arboles frutales. Para las explotaciones apícolas asentadas en el terreno se proporcionará una ayuda de 100 euros por colmena perdida.

En cuanto a animales, se facilitarán hasta 500 euros por unidad de ganado mayor y se establecerá una ayuda para vallado ganadero, junto con una línea de préstamos a los afectados con una bonificación de los intereses del cien por cien en un plazo de devolución de tres años, con el primero de ellos de carencia con el fin de dotar de liquidez a las explicaciones agrícolas y ganaderas afectadas.

Además, ha insistido en que desde "el primer momento" en el que se pudo acceder a la zona se articuló un mecanismo urgente de aprovisionamiento de paja para los ganaderos que hubieran perdido sus recursos de forrajeo.

Lengua azul

Otro de los temas abordados durante la Comisión de Agricultura ha sido el de la lengua azul, donde Benítez ha defendido que la administración regional ha repartido todas las vacunas que se han demandado en la campaña de vacunación voluntaria y que han hecho acopio de todas las dosis que han podido contra la mayoría de los serotipos.

El director general ha asegurado que en abril de 2025 la Junta contaba con más de 2.300.000 dosis del serotipo 3, más de 2.600.000 del 4 y, por petición propia a los laboratorios, 1.700.000 de la combinada con serotipos 1+8. Ha defendido además que las organizaciones profesionales agrarias UPA y ASAJA y cooperativas agroalimentarias fueron las que trasladaron las necesidades de los ganaderos para el desarrollo y disposición de las ayudas sobre la lengua azul.

Sobre los beneficiarios

Ante las acusaciones de la diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien reprochaba que las ayudas se hyan concedido en función del censo y no de la incidencia en cada ganadería, Benítez ha recalcado que los beneficiarios las han recibido porque un veterinario notificó la incidencia en su cabaña ganadera.

Así, ha insistido en que han iniciado una investigación para determinar el grado de cumplimiento y de vacunación en las ganaderías con el fin de medir la incidencia real de esta enfermedad. Por último, ha defendido que las vacunaciones "son muy efectivas" y gracias a ellas se han erradicado muchos brotes en el país, y por ello, la Junta, "siempre la ha defendido como la mejor herramienta contra la lengua azul".