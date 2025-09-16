Un centenar de alcaldes socialistas se movilizan ante "la mayor crisis sufrida por la educación en Extremadura"

Tras cinco días con 223 rutas del transporte escolar sin cubrir, de las 519 existentes en Extremadura, y 5.000 alumnos afectados (algunos son llevados por sus familias hasta los centros y otros deben seguir las clases en casa mediante enseñanza telemática), un centenar de alcaldes, alcaldesas y portavoces socialistas de ayuntamientos de la región han acompañado este martes al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en una comparecencia para denunciar la crisis que sufre el sector del transporte en la región "y la ausencia de la presidenta Guardiola que lleva casi una semana sin dar la cara ni ofrecer respuestas", ha destacado.

Para Gallardo, "es una vergüenza y una irresponsabilidad la ausencia de la presidenta ante la mayor crisis sufrida por la educación". Considera prioritario que la responsable del Gobierno autonómico comparezca "y solucione urgentemente este gran problema". El líder socialista insta a Guardiola a decir “dónde ha estado, porque la callada por respuesta no es respuesta y si ha estado de vacaciones lo tiene que decir”, ha añadido Gallardo.

Preocupación ante la falta de soluciones

El PSOE de Extremadura ha trasladado este martes su preocupación por un asunto "que vulnera un derecho fundamental como es la educación, y también el de la igualdad entre ciudadanos, en este caso, entre los que viven en los pueblos y los de las ciudades". Los socialistas consideran "muy preocupante" que esta crisis continúe sin soluciones, mientras 5.000 niños y niñas del medio rural están 'tirados' en los pueblos sin respuestas".

El PSOE considera asimismo que la medida de la Junta de pagar 0,26 céntimos a los padres y madres que están teniendo que llevar a sus hijos a los colegios, es "vergonzante". "A Guardiola le puede servir para la enseñanza privada, pero para la pública se necesitan buenos gobernantes”, ha añadido.

"Única responsable"

El secretario general de los socialistas ha manifestado que esta situación solo tiene un culpable, que es la Junta de Extremadura y una sola responsable, la presidenta Guardiola. “Ya está bien de echar la culpa a otros. Como ahora no tienen el comodín del Gobierno de España, echan la culpa a las empresas del sector”, ha declarado Gallardo.

En esta misma línea, Gallardo afirma que la consejera de Educación "ya se tenía que haberse marchado", tras la intervención "bochornosa" de este lunes. “Vino a reconocer que se pusieron a negociar en junio y la abandonaron hasta septiembre", denuncia.